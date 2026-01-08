Alpitronic explica el problema real con los puntos de recarga: “No es que haya pocos, es que no se utilizan”

En esencia, ambos vienen a decir que Europa no afronta un problema de falta de cargadores para coches eléctricos: Senoner apunta directamente a su baja utilización; es decir, a que en realidad lo que faltan son coches eléctricos. En nuestra región, la tasa de utilización de los puntos de recarga públicos oscila entre el 2 y el 8%. Esto quiere decir que los cargadores están ocupados un 2-8% del tiempo, entre 30 minutos y 2 horas al día. Unas cifras muy pobres.
De momento solo son realmente rentables los eléctricos en uso urbano si puedes cargar en casa.
Durante casi todo el año yo cojo el coche menos de una hora a la semana y cuando hago más km es para viajar. Se me pudriría el coche antes de recuperar la inversión.
Pd: Un taxi en mi ciudad que es pequeña hace mas de 40.000 km al año.
10.000 es por debajo de la media
Yo en 2025 llevo unos 1500 con mi coche y 1500 con la moto, ninguno me compensa económicamente ni pasarlo a eléctrico ni casi mantenerlo (los tengo por comodidad y disfrute, no por ahorro)
Los coches no son una inversión, son un lujo.
Lo del precio ya no cuela, tienes estos antes de ayudas y ahora te dan 7.000€ y un 15% de desgrabación, ademas tienes descuentos en el IBI, en peajes, OTA,....
Modelo Precio aproximado sin ayudas Autonomía / detalles
Dacia Spring desde ~17.890 € ~225–230 km WLTP, urbano compacto
Leapmotor T03 desde ~19.400 € ~260–265 km, urbano con buena tech
Citroën ë-C3 desde ~19.650 € ~320 km y carga rápida
BYD Dolphin Surf desde ~19.990 € ~320 km, opción económica sin ayudas
Fiat Grande Panda… » ver todo el comentario
Y ese "desde" tiene muuucha trampa. Gastarse 18000 euros en un coche que solo te vale para moverte por la ciudad es un absurdo absoluto.
Poco práctico. Y además gastas más que si fuera diésel y pagas más por el coche.
La mayoría de la gente no cruza la península todas las semanas, ni todos los años, así que vale para la gran mayoría.
En cambio, la mayoría de la gente tiene un coche de combustión con 800km de autonomía que usa en su provincia solo, es como hacer todos los domingos una paellera de 20 personas para hacer un arroz para 4 personas.
Por cierto, ahora mismo es más caro recorrer 100km con un coche eléctrico que con uno diesel....