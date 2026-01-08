edición general
3 meneos
24 clics
Alpitronic explica el problema real con los puntos de recarga: “No es que haya pocos, es que no se utilizan”

Alpitronic explica el problema real con los puntos de recarga: “No es que haya pocos, es que no se utilizan”

En esencia, ambos vienen a decir que Europa no afronta un problema de falta de cargadores para coches eléctricos: Senoner apunta directamente a su baja utilización; es decir, a que en realidad lo que faltan son coches eléctricos. En nuestra región, la tasa de utilización de los puntos de recarga públicos oscila entre el 2 y el 8%. Esto quiere decir que los cargadores están ocupados un 2-8% del tiempo, entre 30 minutos y 2 horas al día. Unas cifras muy pobres.

| etiquetas: pdr , punto de recarga , coches eléctricos
3 0 0 K 34 tecnología
23 comentarios
3 0 0 K 34 tecnología
Comentarios destacados:      
#3 soberao
Nadie compra un coche eléctrico si no tiene un garaje para cargarlo en casa y cuando puedes cargarlo en casa no vas fuera a cargarlo.
7 K 94
#4 yarkyark *
#3 A una media 60 céntimos KWh de cargador rápido y teniendo en cuenta que para hacer 100 km necesitas como mínimo 18kWh te sale a 11 euros los 100 km. Igual o mas caro que un coche de combustión. Normal que no se usen.

De momento solo son realmente rentables los eléctricos en uso urbano si puedes cargar en casa.
8 K 107
#7 Abril_2025
#4 Tampoco son rentables en uso urbano a no ser que tengas un taxi. Debes hacer bastantes kilómetros para que acabe siendo rentable.

Durante casi todo el año yo cojo el coche menos de una hora a la semana y cuando hago más km es para viajar. Se me pudriría el coche antes de recuperar la inversión.
1 K 23
#9 yarkyark
#7 Depende un poco. Yo hago 10.000 km urbanos como poco al año. En estas cifras si es rentable.
0 K 11
#14 Abril_2025
#9 Cierto. Eres casi un taxi :-D
0 K 11
#15 yarkyark *
#14 Es mas habitual de lo que crees y en ciudades grandes como Madrid o Barcelona es incluso poco.

Pd: Un taxi en mi ciudad que es pequeña hace mas de 40.000 km al año.
0 K 11
#16 EISev
#14 un taxi son 40.000 70.000 km al año dependiendo de las rutas

10.000 es por debajo de la media

Yo en 2025 llevo unos 1500 con mi coche y 1500 con la moto, ninguno me compensa económicamente ni pasarlo a eléctrico ni casi mantenerlo (los tengo por comodidad y disfrute, no por ahorro)
1 K 23
Peka #10 Peka
#7 Si empieza a morir menos gente por contaminación, ya veras si son rentables.

Los coches no son una inversión, son un lujo.
0 K 10
Ransa #1 Ransa
Que bajen precios
2 K 33
Peka #8 Peka
#1 #2
Lo del precio ya no cuela, tienes estos antes de ayudas y ahora te dan 7.000€ y un 15% de desgrabación, ademas tienes descuentos en el IBI, en peajes, OTA,....

Modelo Precio aproximado sin ayudas Autonomía / detalles
Dacia Spring desde ~17.890 € ~225–230 km WLTP, urbano compacto
Leapmotor T03 desde ~19.400 € ~260–265 km, urbano con buena tech
Citroën ë-C3 desde ~19.650 € ~320 km y carga rápida
BYD Dolphin Surf desde ~19.990 € ~320 km, opción económica sin ayudas
Fiat Grande Panda…   » ver todo el comentario
0 K 10
Olarcos #12 Olarcos
#8 No sólo el garaje (siendo que una grandísima parte de españoles no tiene), si no que además no tienen autonomía sufiente. Si tienes que hacer un viaje largo el eléctrico no te sirve. Poca gente se plantea tener un coche exclusivamente para usarlo en ciudad y nada más.
1 K 22
#17 chavi
#8 Con esas autonomías, su uso es solo urbano, por lo que se recargan prácticamente siempre en casa.

Y ese "desde" tiene muuucha trampa. Gastarse 18000 euros en un coche que solo te vale para moverte por la ciudad es un absurdo absoluto.
0 K 12
Harkon #19 Harkon
#17 Un compañero de trabajo mio tiene el Leapmotor T03 y va y viene a Soria habitualmente, eso de solo urbano es mentira.
0 K 14
#20 chavi
#19 Hombre, como si vas a rusia. Pero cada 100 km tienes que buscar un punto de carga y pararte 10 minutos.

Poco práctico. Y además gastas más que si fuera diésel y pagas más por el coche.
0 K 12
Peka #23 Peka *
#17 300km uso urbano? Vaya ciudad más grande que vives. Con esa autonomía puede ir de Bilbao a Burgos, Aranda de Duero, Ribadesella, Logroño,... si ademas paras a tomar un cafe e ir al baño o paras a comer y puedes duplicar la autonomía.

La mayoría de la gente no cruza la península todas las semanas, ni todos los años, así que vale para la gran mayoría.

En cambio, la mayoría de la gente tiene un coche de combustión con 800km de autonomía que usa en su provincia solo, es como hacer todos los domingos una paellera de 20 personas para hacer un arroz para 4 personas.
0 K 10
Ransa #22 Ransa
#8 me refería al precio de las recargas, las lentas sobre todo
0 K 9
Kasterot #11 Kasterot
Ayer, aquí al lado de casa 16 puntos de recarga tesla, 16 vacíos. Solo se ve cierta ocupación cuando estamos en fin de semana y viene gente a hacer cosas al centro comercial
1 K 29
camvalf #13 camvalf
No te jode, al precio que ponen el kWh como para usarlos que lo aproximen al precio real y verán como la gente lo empieza a utilizar. A 0,5 y 0,6 kWh los he visto, me sale más barato los 100 km con el kona hidrido que recargar fuera de casa el eléctrico.
1 K 24
#6 sarri
Que coman tarta!
1 K 17
Harkon #2 Harkon
A los precios que están no sé qué esperan?
0 K 14
#18 chavi *
Pero la clave es cuantos diarios. Si haces menos de 120km diarios, lo recargas en casa.

Por cierto, ahora mismo es más caro recorrer 100km con un coche eléctrico que con uno diesel....
0 K 12
Ransa #5 Ransa
Los rápidos sospecho que se usan, ya que no tienes otra opción para viajar. Los lentos son los que deberían bajar de precio
0 K 9
#21 Tecar
Pensar que se es listo es lo que tiene, que también se piensa que los demás son gilipollas.
:troll:
0 K 7

menéame