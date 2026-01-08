Alpitronic explica el problema real con los puntos de recarga: “No es que haya pocos, es que no se utilizan”

En esencia, ambos vienen a decir que Europa no afronta un problema de falta de cargadores para coches eléctricos: Senoner apunta directamente a su baja utilización; es decir, a que en realidad lo que faltan son coches eléctricos. En nuestra región, la tasa de utilización de los puntos de recarga públicos oscila entre el 2 y el 8%. Esto quiere decir que los cargadores están ocupados un 2-8% del tiempo, entre 30 minutos y 2 horas al día. Unas cifras muy pobres.