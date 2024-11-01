Un almirante ordenó un segundo ataque a los sobrevivientes de un bombardeo inicial a una barca cerca de Venezuela, informa la Casa Blanca

El almirante Frank Bradley «actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada», dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas. Un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior. Según expertos, estas muertes son ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.