Los alimentos básicos de los hogares se encarecen un 45% desde 2019

Hacer la compra, aunque se limite a los alimentos más básicos, se ha convertido en un reto para las familias españolas. Desde finales del ejercicio 2019 la inflación acumulada escala hasta el 21,8%, pero la rúbrica específica de los productos alimenticios se ha encarecido mucho más en promedio, un 45,48% desde la época previa a la pandemia. El cálculo tiene en cuenta los datos más recientes, relativos al mes pasado, confirmados ayer por el INE.

| etiquetas: inflación , alimentos , básicos
6 comentarios
Gnomo #2 Gnomo
90% de subida en los huevos :-D
Y ya si hablamos de productos BIO ni hablamos.
Qué lástima que comer sano se esté convirtiendo en un lujo para muchos
#1 Borgiano
El cobete
#3 pirat
El mercado, amigos
Andreham #6 Andreham
Me pregunto quién se estará quedando ese aumento.
#4 unocualquierax
45,48 % en 6 años.
¡ Qué casualidad !, exactamente lo mismo que los salarios !.
#5 dclunedo
"España va en un cohete" Perro Dixit..... se le olvido decir "Inflacionario" :troll:
