Los alimentos básicos de los hogares se encarecen un 45% desde 2019

Hacer la compra, aunque se limite a los alimentos más básicos, se ha convertido en un reto para las familias españolas. Desde finales del ejercicio 2019 la inflación acumulada escala hasta el 21,8%, pero la rúbrica específica de los productos alimenticios se ha encarecido mucho más en promedio, un 45,48% desde la época previa a la pandemia. El cálculo tiene en cuenta los datos más recientes, relativos al mes pasado, confirmados ayer por el INE.