Aliens.gov: la nueva web oficial registrada por la Casa Blanca que 'debería revelar' secretos extraterrestres

El multimillonario explicó que “basándome en el enorme interés mostrado, voy a dar instrucciones al Secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, [...]”. Un mes después de estas declaraciones, la Oficina del Presidente de Estados Unidos ha registrado el nombre de dominio ‘aliens.gov’. Este hecho se ha dado a conocer gracias a un bot que monitoriza los nuevos dominios del gobierno...
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Uno del tamaño justo para mandarlos a tomar por culo solo a ellos.
Se podría construir una tubería o dos que trajeran el gas desde Rusia.
DistracciónParaTontos.gov
Aparte, a mi personalmente me viene fenomenal como fan acérrimo de Expediente X