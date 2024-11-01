Aliens.gov: la nueva web oficial registrada por la Casa Blanca que 'debería revelar' secretos extraterrestres

El multimillonario explicó que “basándome en el enorme interés mostrado, voy a dar instrucciones al Secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, [...]”. Un mes después de estas declaraciones, la Oficina del Presidente de Estados Unidos ha registrado el nombre de dominio ‘aliens.gov’. Este hecho se ha dado a conocer gracias a un bot que monitoriza los nuevos dominios del gobierno...