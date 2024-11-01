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Aliens.gov: la nueva web oficial registrada por la Casa Blanca que 'debería revelar' secretos extraterrestres

El multimillonario explicó que “basándome en el enorme interés mostrado, voy a dar instrucciones al Secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, [...]”. Un mes después de estas declaraciones, la Oficina del Presidente de Estados Unidos ha registrado el nombre de dominio ‘aliens.gov’. Este hecho se ha dado a conocer gracias a un bot que monitoriza los nuevos dominios del gobierno...

| etiquetas: extraterrestre , estrategia , trump
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Que caiga el puto meteorito ya, por dios
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 Pero que caiga en USA... como en las peliculas
Uno del tamaño justo para mandarlos a tomar por culo solo a ellos.
4 K 52
ACEC #9 ACEC
#4 Pero... pero... si EEUU desapare, ¿a quien le vamos a comprar el gas liquado ahora?
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EldelaPepi #13 EldelaPepi
#9

Se podría construir una tubería o dos que trajeran el gas desde Rusia.
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roker #5 roker
La más grande y más fabulosa página web sobre aliens que habrá visto la humanidad en toda su historia.
1 K 27
#3 Alcalino
Debería llamarse:

DistracciónParaTontos.gov
1 K 21
Black_Txipiron #7 Black_Txipiron
Como sigan así, se van a quedar sin ideas para cortinas de humo.
2 K 20
#2 Vicenteeee
"El registro de este dominio podría ser parte de una estrategia para intentar «lavar» el nombre y la imagen pública de Donald Trump"

Aparte, a mi personalmente me viene fenomenal como fan acérrimo de Expediente X
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#6 pcmaster
#2 Más bien, para publicar cuatro imbecilidades que les permitan esconder secretos que no quieren que salgana la luz. Como cuando prueban aviones secretos, alguien los ve, y...
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ruinanamas #8 ruinanamas *
Trump cuando habla se da un aire a los de Mars Attack.
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Arzak_ #11 Arzak_
¡No mires abajo! 8-D
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#12 eqas
Pero si el servidor no existe, el dominio no apunta a nada. O han sido los aliens?
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NoPracticante #10 NoPracticante
Ya están los reptilianos haciendo de las suyas.
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menéame