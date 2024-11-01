edición general
Por qué algunas parejas están agendando el sexo

Por qué algunas parejas están agendando el sexo

La “recesión sexual” de la que se habló por primera vez en la revista The Atlantic en 2018, y que se ha abordado en diversos estudios como este del British Medical Journal del año siguiente o este otro publicado en la revista Leisure Sciences en 2021, está más presente que nunca. Estas supuestas vacas flacas sexuales parece que afectan especialmente a los más jóvenes, pero también a las parejas adultas, en las que el cansancio y el estrés se han convertido en un anticonceptivo infalible.

comentarios
karakol #1 karakol
Para algunos será lunes, miércoles y viernes.
Para otros, enero, marzo y mayo.
Y para otros 2025, 2027, 2029. :foreveralone:
#8 Tensk
#1 O los bisiestos que sean primos.
rnd #3 rnd
#1 Yo soy de los últimos y me toca esta noche!! :->

chiste más viejo que la tos
#7 VFR
#1 yo lo tengo agendado para el 30 de febrero
pepel #2 pepel
Para saber si les toca en jueves ó en domingo.
#4 doppel *
tampoco follaban antes. Follar es un mito
ChatGPT #9 ChatGPT
#4 :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone: :foreveralone:
pip #5 pip
Tenemos mucho que hacer como para perder el tiempo follando.
Yo le pregunto a ChatGPT que me haga un plan sexual para el sábado por la mañana y mi mujer lo revisa con Gemini.
#6 slimedition *
Mi mujer se lo acaba de tomar al pie de la letra. Ha cogido el tren y me ha dejado el fin de semana solo con los niños.
