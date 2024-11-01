Por qué algunas parejas están agendando el sexo

La “recesión sexual” de la que se habló por primera vez en la revista The Atlantic en 2018, y que se ha abordado en diversos estudios como este del British Medical Journal del año siguiente o este otro publicado en la revista Leisure Sciences en 2021, está más presente que nunca. Estas supuestas vacas flacas sexuales parece que afectan especialmente a los más jóvenes, pero también a las parejas adultas, en las que el cansancio y el estrés se han convertido en un anticonceptivo infalible.
| etiquetas: parejas , agendando , sexo
Para otros, enero, marzo y mayo.
Y para otros 2025, 2027, 2029.
chiste más viejo que la tos
Yo le pregunto a ChatGPT que me haga un plan sexual para el sábado por la mañana y mi mujer lo revisa con Gemini.