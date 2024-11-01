edición general
9 meneos
191 clics
Alguien le ha preguntado a 6.000 CEOs si la IA está cambiando algo en sus empresas

La IA nos hará más productivos, decían los estudios y los defensores de la IA. Es un discurso ya muy conocido y que parecía razonable: los modelos nos permiten automatizar tareas rutinarias y usar ese tiempo en otras cosas productivas, ¿no? Pues la verdad, (de momento) no. Y lo que está pasando es curiosamente lo mismo que pasó hace 40 años.

| etiquetas: ia , productividad
8 1 2 K 69 tecnología
9 comentarios
8 1 2 K 69 tecnología
javibaz #1 javibaz
La respuesta, te sorprenderá.
3 K 47
HeilHynkel #2 HeilHynkel
6.000 CEOs ... estos han ido a preguntar incluso al del bar de la esquina.
2 K 44
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
En mi empresa nos están dando la matraca insistiendo en que usemos las licencias de Copilot que tenemos, pidiendo que compartamos los casos en que nos ha sido útil, que propongamos nuevas ideas de uso, etc... Y todo se queda en casi nada. La mayoría solo le encontramos utilidad para tareas muy tontas como hacer resúmenes de reuniones que no hemos escuchado, extraer datos de documentos extensos... cositas así, pero no más.
2 K 41
kosako #9 kosako
#5 Tú trabajas en MS, no? xD
0 K 12
skaworld #3 skaworld
Igual es que... para "automatizar tareas rutinarias"... Automatizas... Ergo... algoritmos deterministas...
Un algoritmo no determinista no sirve para automatizar tareas, sirve para otras cosas pero justo pa eso... pues nop...
1 K 23
#4 rbrn
Creo que el artículo original es este: fortune.com/article/why-do-thousands-of-ceos-believe-ai-not-having-imp

En inglés.
1 K 21
#8 Pitchford
Pues como esto no cambie mucho y el mayor uso sean las preguntitas que le hacemos a la IA cuando nos vienen a la cabeza mientras damos un paseo, la rentabilidad de las inversiones va a ser de risa..
0 K 20
#6 Suleiman
Y luego le preguntaron a la IA la pregunta....
0 K 13
#7 jaramero
#6 le dirían al pringadillo que tenían por debajo que le preguntara a la ia y le enviara la respuesta en un ppt :troll:
0 K 7

menéame