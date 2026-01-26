edición general
Alfafar alerta: La salud mental de la población se deteriora ante la lentitud de la reconstrucción urbana

Alfafar alerta: La salud mental de la población se deteriora ante la lentitud de la reconstrucción urbana

Un informe técnico de los Servicios sociales en colaboración con la Universidad de València revela que el daño visible en las calles, especialmente en el Barrio Orba, actúa como un recordatorio permanente del trauma de la dana, disparando los casos de ansiedad y estrés postraumático.

sotillo #1 sotillo
Las cosas de votar al pp a sabiendas de que no tiene más que inútiles

#3 HangTheRich
#1 ya sabes, es que la alternativa es ETA y dictadura comunista

Druidaferal #4 Druidaferal
#1 mucha razón tienes.
Mi sueño es que algún día gobierne un partido socialista obrero español en coalición con todos los grupos de izquierdas y saquen ya al puto pp

hdblue #5 hdblue
#1 De eso nada. Estamos muy jodidos después de la DANA, pero el PP está siendo tremendamente eficaz. Tremendamente eficaz, en echar culpas a otros y en robar el dinero que la solidaridad nos entregó.

founds #7 founds
#1 si fuera solo el pp......
1 K 14

