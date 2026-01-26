Alfafar alerta: La salud mental de la población se deteriora ante la lentitud de la reconstrucción urbana

Un informe técnico de los Servicios sociales en colaboración con la Universidad de València revela que el daño visible en las calles, especialmente en el Barrio Orba, actúa como un recordatorio permanente del trauma de la dana, disparando los casos de ansiedad y estrés postraumático.
| etiquetas: alfafar , lhorta sud , valencia , dana , salud mental , reconstrucción
