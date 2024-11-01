Alemania prepara un servicio militar obligatorio por sorteo en caso de no haber suficientes voluntarios

Los partidos que forman la coalición de Gobierno en Alemania han llegado este martes a un acuerdo preliminar para introducir en el proyecto de ley para la modernización del servicio militar, que contempla la posibilidad de un reclutamiento obligatorio si no hay suficientes voluntarios, un elemento de sorteo similar al modelo que ya se emplea en Dinamarca.
Esa propuesta igualitaria, que indica que se les envía la consulta a todos los que estarían en edad de hacer dicho servicio militar, obligando a los hombres a contestar, pero las mujeres no es necesario que contesten si no quieren.