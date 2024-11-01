·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11245
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7046
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7112
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
5258
clics
Así no se pone el lacito
6864
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
629
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
442
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
360
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
687
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
540
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
25
clics
Alemania lanza ayudas para la compra de coches eléctricos dirigidas a personas con menos ingresos
La opción de un leasing social por 99 euros al mes facilitaría el acceso de todas las personas a la nueva movilidad.
|
etiquetas
:
ayudas sociales
,
movilidad
8
2
0
K
94
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
94
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Klamp
Siempre y cuando tengan donde cargar económicamente
0
K
8
#2
Grahml
*
#1
En Alemania tienen una infraestructura de carga de VEs bastante desarrollada.
Además, redes de carga rápida (más de 300 kW) como Ionity o Tesla Supercharger, tienen precios mucho más asequibles que lo equivalente al combustible en vehículos de combustible.
En 15 minutos de carga, tienes perfectamente más de 300 kms (en autovía) para un vehículo ahora considerado estándar dentro de los eléctricos.
Totalmente viable el encontrar dónde cargar tu vehículo eléctrico en Alemania aparcando…
» ver todo el comentario
0
K
20
#5
Klamp
#2
yo no veo k Trump aguante (vivo) 3 años, pero no creo k el k venga después será mejor
0
K
8
#4
tobruk1234
*
Y cuando el 99% sean eléctricos seguirá siendo barato recargarlo o por el contrario subiran el precio del Kw/ h y pasará como con la gasolina.
0
K
7
#3
RanaPaca
Las ciudades alemanas están llenas de cargadores por todos lados. Las empresas grandes tienen cargadores en los parkings. Y ponerse uno en el garaje es también muy sencillo.
Piensa que en Alemania la industria del automóvil tiene un poder y hace un lobby bestial, así que en cuanto empezaron los fabricantes alemanes a sacar coches eléctricos la infraestructura se adaptó rápido
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Además, redes de carga rápida (más de 300 kW) como Ionity o Tesla Supercharger, tienen precios mucho más asequibles que lo equivalente al combustible en vehículos de combustible.
En 15 minutos de carga, tienes perfectamente más de 300 kms (en autovía) para un vehículo ahora considerado estándar dentro de los eléctricos.
Totalmente viable el encontrar dónde cargar tu vehículo eléctrico en Alemania aparcando… » ver todo el comentario
Piensa que en Alemania la industria del automóvil tiene un poder y hace un lobby bestial, así que en cuanto empezaron los fabricantes alemanes a sacar coches eléctricos la infraestructura se adaptó rápido