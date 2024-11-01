edición general
Alemania lanza ayudas para la compra de coches eléctricos dirigidas a personas con menos ingresos

La opción de un leasing social por 99 euros al mes facilitaría el acceso de todas las personas a la nueva movilidad.

#1 Klamp
Siempre y cuando tengan donde cargar económicamente
#2 Grahml
#1 En Alemania tienen una infraestructura de carga de VEs bastante desarrollada.

Además, redes de carga rápida (más de 300 kW) como Ionity o Tesla Supercharger, tienen precios mucho más asequibles que lo equivalente al combustible en vehículos de combustible.

En 15 minutos de carga, tienes perfectamente más de 300 kms (en autovía) para un vehículo ahora considerado estándar dentro de los eléctricos.

Totalmente viable el encontrar dónde cargar tu vehículo eléctrico en Alemania aparcando…   » ver todo el comentario
#5 Klamp
#2 yo no veo k Trump aguante (vivo) 3 años, pero no creo k el k venga después será mejor
#4 tobruk1234
Y cuando el 99% sean eléctricos seguirá siendo barato recargarlo o por el contrario subiran el precio del Kw/ h y pasará como con la gasolina.
#3 RanaPaca
Las ciudades alemanas están llenas de cargadores por todos lados. Las empresas grandes tienen cargadores en los parkings. Y ponerse uno en el garaje es también muy sencillo.
Piensa que en Alemania la industria del automóvil tiene un poder y hace un lobby bestial, así que en cuanto empezaron los fabricantes alemanes a sacar coches eléctricos la infraestructura se adaptó rápido
