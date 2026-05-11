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Alemania intenta comprar misiles Tomahawk a EEUU tras la retirada de tropas de Trump

Alemania intenta comprar misiles Tomahawk a EEUU tras la retirada de tropas de Trump

El Gobierno de Alemania tramita la compra de misiles de crucero Tomahawk y lanzadores terrestres Typhon a Estados Unidos, en un intento por recuperar capacidades de ataque de largo alcance. Sin embargo, esta maniobra se produce en un contexto muy concreto: justo después de que el Pentágono cancelara el despliegue previsto de un batallón estadounidense equipado con este armamento en territorio alemán, una decisión que deja al Estado europeo sin su principal "baza de disuasión" frente a Rusia.

| etiquetas: alemania , compra , tomahawk , estados unidos , retirada , tropas
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
Un siervo, un esclavo.
12 K 168
#5 Almirantecaraculo
#1 a los pies de su señora.
2 K 31
#6 solojavi
#1 Pozí.
0 K 10
#10 pirat
#1 un merzda
0 K 9
manuelpepito #2 manuelpepito *
Lo bueno de Alemania es que siempre puede dar más asco
7 K 91
#3 tierramar
Porque EEUU con la cómplicidad de Merz, Macron, Noruega, el PPSOE, Ursula, ... pretende que en la guerra contra Rusia que lleva decadas preparando, los muertos los ponga Europa, y además financiemos nuestra propia destrucción. Y encima nos vende las armas para nuestra propia destrucción.
Su plan es que el dinero, los muertos los ponga Europa y EEUU obtenga grandes beneficios vendiendo las armas!!
3 K 64
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

Como pasó con la SGM y la posguerra. Y aquí no hace falta un Hitler, ya lo dirigen todo desde EEUU.
1 K 36
#9 tierramar *
#7 O un Churchill que engañe a la juventud para entregarse como carne de cañon.: 75 millones de muertos. El falso "no a la guerra" de Sanchez y su publicidad por Europa, podia ser un intento de construir un personaje que empuje a la población a ofrecerse como carne de cañon en la guerra que EEUU lleva décadas preparando contra Rusia www.youtube.com/watch?v=mCtSNR8dmbw
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TipejoGuti #11 TipejoGuti *
#9 Está claro que lo que el Perro trata de hacer es caerle bien a la gente porque tiene un plan supersecreto para meternos a todos un chip por el ojete; aplanar la tierra; robar todo tu dinero y dárselo a los negritos; cambiar a tu madre por una mora y facilitar que la iglesia viole a más niños. Puede que no esté haciendo nada que siquiera parezca esto, incluso que diga y haga justo lo contrario, pero nosotros lo tenemos calado, ¿verdad? :tinfoil:
0 K 11
Cehona #8 Cehona
#3 Que cansinos sois con el binomio PPPSOE

Turquía y España están negociando la posible venta del KAAN turco, un caza furtivo de quinta generación.

España ha abandonado sus planes para el F-35, su programa europeo FCAS se ha retrasado hasta la década de 2040 y su fuerza aérea necesita urgentemente capacidad furtiva moderna. El KAAN turco cubre esa necesidad.

España ya adquirió 30 aviones de entrenamiento turcos Hürjet por 2.600 millones de euros, por lo que esta relación tiene precedentes.

Importancia: de concretarse, el KAAN se convertiría en el primer caza turco de quinta generación vendido a un Estado miembro de la OTAN y la UE.
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#12 tierramar *
Mientras Merz, ex-CEO de Blackrock t siervo de EEUU se empeña en llevar a Europa a la guerra, los jovenes alemanes no están dispuestos a ser la carne de cañón: insurgente.org/alemania-miles-de-jovenes-salen-a-las-calles-en-protest ALEMANIA. Miles de jóvenes salen a las calles en protesta contra la mili obligatoria
0 K 17
#4 metalico_zgz
El primer paso en la disuasión contra Rusia sería convencerla de que no se es una amenaza directa y de que no se es un siervo de EEUU. Luego ya se podría empezar a construir una disuasión propia.
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menéame