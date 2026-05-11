Alemania intenta comprar misiles Tomahawk a EEUU tras la retirada de tropas de Trump

El Gobierno de Alemania tramita la compra de misiles de crucero Tomahawk y lanzadores terrestres Typhon a Estados Unidos, en un intento por recuperar capacidades de ataque de largo alcance. Sin embargo, esta maniobra se produce en un contexto muy concreto: justo después de que el Pentágono cancelara el despliegue previsto de un batallón estadounidense equipado con este armamento en territorio alemán, una decisión que deja al Estado europeo sin su principal "baza de disuasión" frente a Rusia.
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Su plan es que el dinero, los muertos los ponga Europa y EEUU obtenga grandes beneficios vendiendo las armas!!
Como pasó con la SGM y la posguerra. Y aquí no hace falta un Hitler, ya lo dirigen todo desde EEUU.
Turquía y España están negociando la posible venta del KAAN turco, un caza furtivo de quinta generación.
España ha abandonado sus planes para el F-35, su programa europeo FCAS se ha retrasado hasta la década de 2040 y su fuerza aérea necesita urgentemente capacidad furtiva moderna. El KAAN turco cubre esa necesidad.
España ya adquirió 30 aviones de entrenamiento turcos Hürjet por 2.600 millones de euros, por lo que esta relación tiene precedentes.
Importancia: de concretarse, el KAAN se convertiría en el primer caza turco de quinta generación vendido a un Estado miembro de la OTAN y la UE.