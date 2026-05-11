Alemania intenta comprar misiles Tomahawk a EEUU tras la retirada de tropas de Trump

El Gobierno de Alemania tramita la compra de misiles de crucero Tomahawk y lanzadores terrestres Typhon a Estados Unidos, en un intento por recuperar capacidades de ataque de largo alcance. Sin embargo, esta maniobra se produce en un contexto muy concreto: justo después de que el Pentágono cancelara el despliegue previsto de un batallón estadounidense equipado con este armamento en territorio alemán, una decisión que deja al Estado europeo sin su principal "baza de disuasión" frente a Rusia.