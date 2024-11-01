edición general
Alemania está considerando prohibir las redes sociales a menores

Es ahora Alemania la que considera prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años de edad: bloqueos de cuenta y verificación

comentarios
smilo #1 smilo
Al final el perro va a ser un visionario :troll:
Battlestar #4 Battlestar
#1 Pedro tampoco es al primero que se le ocurre.
De todos modos ni por inventar una tendencia ni por seguirla significa que estén en lo correcto.
#2 Dav3n
Primero es porque hay que proteger a los menores de las RRSS, después será del porno, más tarde de los foros de opinión y al final no podrás entrar a ningún lado sin poner el DNI.

El plan es obvio: ante la debacle europea, mano dura a la disidencia que no quiera tragar con el relato.
Battlestar #5 Battlestar
#2 Y ahora todo son aplausos porque los que lo proponen son muy y mucho """progresistas""" pero verás que risas si llega a gobernar la derecha más dura y tengan acceso al DNI del que ha llamado loca a Ayuso en Twitter sin tener que mediar investigación judicial.
#3 unocualquierax
Los chavales se lo montarán para saltarse todas esas dificultades.
Es como querer ponerle puertas al campo, una vez más. Si no son los padres y los profesores los que se lo controlen, será difícil frenar a los adolescentes.
Ya veremos cómo va todo esto.
