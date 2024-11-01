·
Alemania está considerando prohibir las redes sociales a menores
Es ahora Alemania la que considera prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años de edad: bloqueos de cuenta y verificación
|
etiquetas
:
redes sociales
,
tiktok
,
facebook
,
alemania
5
0
0
K
41
tecnología
5 comentarios
relacionadas
#1
smilo
Al final el perro va a ser un visionario
2
K
26
#4
Battlestar
#1
Pedro tampoco es al primero que se le ocurre.
De todos modos ni por inventar una tendencia ni por seguirla significa que estén en lo correcto.
1
K
20
#2
Dav3n
Primero es porque hay que proteger a los menores de las RRSS, después será del porno, más tarde de los foros de opinión y al final no podrás entrar a ningún lado sin poner el DNI.
El plan es obvio: ante la debacle europea, mano dura a la disidencia que no quiera tragar con el relato.
2
K
21
#5
Battlestar
#2
Y ahora todo son aplausos porque los que lo proponen son muy y mucho """progresistas""" pero verás que risas si llega a gobernar la derecha más dura y tengan acceso al DNI del que ha llamado loca a Ayuso en Twitter sin tener que mediar investigación judicial.
0
K
10
#3
unocualquierax
Los chavales se lo montarán para saltarse todas esas dificultades.
Es como querer ponerle puertas al campo, una vez más. Si no son los padres y los profesores los que se lo controlen, será difícil frenar a los adolescentes.
Ya veremos cómo va todo esto.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
