Alemania se alista para posible misión en el estrecho de Ormuz: envió un dragaminas | Internacional

Un dragaminas de la Marina de Alemania partió este lunes hacia el mar Mediterráneo, donde permanecerá hasta que se concrete su posible participación en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, informó el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius.
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Aznar nos metió en la guerra de Iraq teniendo a la opinión pública en contra por sus santos cojones imperialistas y por afán de protagonismo.
Otra cosa seria sumarse voluntario a quitar minas cuando acabe la guerra.