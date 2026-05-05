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Alemania se alista para posible misión en el estrecho de Ormuz: envió un dragaminas | Internacional

Alemania se alista para posible misión en el estrecho de Ormuz: envió un dragaminas | Internacional

Un dragaminas de la Marina de Alemania partió este lunes hacia el mar Mediterráneo, donde permanecerá hasta que se concrete su posible participación en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz, informó el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius.

| etiquetas: irán , ormuz , alemania
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
A.more #1 A.more
Se están alistando los nazis a la guerra ilegal
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Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#1 Asegurar la libre navegación no tiene nada de ilegal. Minar las aguas de tus vecinos, igual un poco.
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A.more #10 A.more
#8 bombardear países por mis cojones bien. Asesinar inocentes, bien
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#2 Pitchford
Va a salvar a Usa de la humillación..
2 K 53
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Están locos, quieren meter a la UE en esta guerra de mierda como sea.
2 K 47
#7 soberao
Habrá que ver si es Alemania o el gobierno de Alemania porque dudo mucho que a los alemanes de a pie de calle les interese mucho meterse en esos berenjenales.
Aznar nos metió en la guerra de Iraq teniendo a la opinión pública en contra por sus santos cojones imperialistas y por afán de protagonismo.
1 K 35
#6 chavi
Que les vaya bonito. Si les hunden un barco que hablen con Trump
1 K 32
#3 Suleiman
Están desesperados, ven que como siga esto vana tener que usar carbón o leña ... Pero en lugar de presionar para que se acabe la guerra al que la ha iniciado, se meten de lleno con el.... Y lo peor de todo es que nos van a arrastrar.
1 K 23
#9 Drazul
¡Cuidado, las últimas veces en las que Alemania ha entrado en guerra, empezaron las dos guerras mundiales!
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#4 PerritaPiloto
Merz, no nos metas en las movidas de EEUU. Es mas rápido opnerse a Trump para que el estrecho esté tranquilo que intentar limpiarlo.

Otra cosa seria sumarse voluntario a quitar minas cuando acabe la guerra.
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menéame