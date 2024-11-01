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El alcalde de Ourense, a lo Timothée Chalamet tras asistir a su primera ópera: "Yo a esto no vuelvo"

El alcalde de Ourense, a lo Timothée Chalamet tras asistir a su primera ópera: "Yo a esto no vuelvo"

"Es una mezcla de concierto de música clásica, misa solemne y cine mudo", asegura Gonzalo Pérez Jácome después de acudir a la representación de 'La Traviata'

| etiquetas: ourense , ópera , gonzalo pérez jácome
6 0 1 K 66 politica
7 comentarios
6 0 1 K 66 politica
#1 concentrado
- Encargado, ¿ha empezado ya la opera?
- Si, acaba de empezar, aún puede pasar
- Cochero, de unas vueltas más al parque, y no vaya muy deprisa.

Grande Groucho.
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OdonJ #2 OdonJ
Por un momento he pensado que era del MundoToday
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TipejoGuti #6 TipejoGuti
#2 yo lo he flipado con que no lo sea...y La Traviata es es una opera facilita y en directo estás cosas son un puto flipé, si no disfrutas la experiencia, aunque no te guste la opera, es que tienes menos sensibilidad que el asiento que ocupas...
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josde #5 josde
No se hizo la miel para la boca del asno. :-D
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pitercio #4 pitercio
Este pavo ¿No es el que quiso suspender la aplicación de la ley de la gravedad?
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KoLoRo #7 KoLoRo
Joder, pues por que es una persona normal, con gustos propios... y el mismo lo dice "Sobre gustos no hay nada escrito..."

No veo donde esta el drama xD (ni la noticia)
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Entendible, sino entiendes lo que es, no estás acostumbrado, una ópera entera es un pestiñazo considerable
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menéame