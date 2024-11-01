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El alcalde de Ourense, a lo Timothée Chalamet tras asistir a su primera ópera: "Yo a esto no vuelvo"
"Es una mezcla de concierto de música clásica, misa solemne y cine mudo", asegura Gonzalo Pérez Jácome después de acudir a la representación de 'La Traviata'
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#1
concentrado
- Encargado, ¿ha empezado ya la opera?
- Si, acaba de empezar, aún puede pasar
- Cochero, de unas vueltas más al parque, y no vaya muy deprisa.
Grande Groucho.
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#2
OdonJ
Por un momento he pensado que era del MundoToday
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#6
TipejoGuti
#2
yo lo he flipado con que no lo sea...y La Traviata es es una opera facilita y en directo estás cosas son un puto flipé, si no disfrutas la experiencia, aunque no te guste la opera, es que tienes menos sensibilidad que el asiento que ocupas...
1
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#5
josde
No se hizo la miel para la boca del asno.
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#4
pitercio
Este pavo ¿No es el que quiso suspender la aplicación de la ley de la gravedad?
0
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19
#7
KoLoRo
Joder, pues por que es una persona normal, con gustos propios... y el mismo lo dice "
Sobre gustos no hay nada escrito...
"
No veo donde esta el drama
(ni la noticia)
0
K
8
#3
CharlesBrowson
Entendible, sino entiendes lo que es, no estás acostumbrado, una ópera entera es un pestiñazo considerable
0
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- Si, acaba de empezar, aún puede pasar
- Cochero, de unas vueltas más al parque, y no vaya muy deprisa.
Grande Groucho.
No veo donde esta el drama (ni la noticia)