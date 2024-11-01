edición general
1 meneos
9 clics

Albert Pla: "El doblaje es una cosa muy franquista"

Tan polifacético como provocador, el cantautor catalán estrena película, obra de teatro y prepara un nuevo disco. 'Emergency Exit' llega este viernes a las salas españolas.

| etiquetas: entrevista , albert pla , película
1 0 0 K 18 ocio
4 comentarios
1 0 0 K 18 ocio
Torrezzno #4 Torrezzno *
Demostrando ese nivel de incultura me resulta curioso lo idealizado que está este hombre.
Sin salir de Europa países donde se dobla:
Francia
Italia
Alemania
Austria
Suiza
Hungría
República Checa
Eslovaquia

Luego el dato del 90% de gente que cree en Dios. ¿En que Dios? En los millones del hinduismo o el shintoismo? En Yaveh, en Mahoma?

España es de los países con más ateos.

En fin, sin sentido total. Cuando no tienes nada que decir y llegas a la vejez como si fueras un adolescente perpetuo que todos los días descubre el Mediterráneo.

Relacionar todos los problemas con Franco es algo perfecto para estar siempre en el candelero. Ahí si es sagaz.
1 K 34
#2 cajadecartonmojada
No podía hacer usado otro ejemplo que no fuese polaco.
Como vea el doblaje de Polonia con un "lektor" le da un parraque xD
1 K 23
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Lo más triste del doblaje es cuando dobla las películas españolas y les quitan cualquier palabra de lengua cooficial.
0 K 11
#1 Sariel
Ni de coña el noventa por ciento. El cien por cien, cuando llega el momento :-P
0 K 9

menéame