“Alarmada”: jueza ordena usar cámaras corporales a agentes de deportación en Chicago tras ver imágenes de arrestos

ICE y la Patrulla Fronteriza de EE. UU. deben llevar ahora cámaras corporales durante la “Operación Blitz Midway”, actualmente en progreso en la ciudad, días después de que se les ordenara dejar de disparar balas de goma, gases lacrimógenos y otras municiones químicas contra manifestantes y periodistas que protestaban contra la agenda de deportaciones masivas del presidente.