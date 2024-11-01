edición general
“Alarmada”: jueza ordena usar cámaras corporales a agentes de deportación en Chicago tras ver imágenes de arrestos

ICE y la Patrulla Fronteriza de EE. UU. deben llevar ahora cámaras corporales durante la “Operación Blitz Midway”, actualmente en progreso en la ciudad, días después de que se les ordenara dejar de disparar balas de goma, gases lacrimógenos y otras municiones químicas contra manifestantes y periodistas que protestaban contra la agenda de deportaciones masivas del presidente.

#1 ombresaco
¿Por qué sospecho que muchas camaras se van a estropear, o las van a tomar, se van a quedar sin batería, o se les olvidar meter una tarjeta vacía y correctamente formateada?
2
Mixtape96 #2 Mixtape96
#1 pues como todas las cámaras de la policía en los EEUU.
1
camvalf #3 camvalf
#1 Si has visto alguna vez esas cámaras, las de verdad, no pueden apagarse, no usan tarjeta, la grabación es continua, quedando en memoria aquellas grabaciones a petición del usuario o que se detecte una aceleración por encima de lo habitual, si se quedan sin batería es por negligencia del usuario ya que se cargan en bases donde también se sube a una servidor seguro las grabaciones y la duración de la batería es superior a 12 horas. Que hay trucos, si pero salvo que el juez que pida las imágenes este en el "ajo" se sabe que no ha sido error técnico.
5
#8 ombresaco
#3 se agradece la explicación
0
#4 doppel
Deberían ponerlas también en España
0
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Quienes deberían pedirlas para demostrar su profesionalidad (en caso de que hiciese falta) se niegan a llevarlas porque demostraría todo lo contrario.
1
themarquesito #6 themarquesito
#5 Los de ICE son básicamente Proud Boys con chaleco oficial y placa
2
#7 doppel
#5 alguien debería recordarles que no son simples trabajadores, sino servidores.
0
celyo #9 celyo
#5 (2024) www.augc.org/actualidad/augc-exige-camaras-corporales-guardias-civiles

AUGC exige cámaras corporales para los guardias civiles como medida de transparencia y seguridad para los agentes

(2022) www.xataka.com/magnet/policia-nacional-ha-comenzado-a-usar-camaras-uni

La Policía Nacional ha comenzado a usar cámaras unipersonales: qué pueden grabar y para qué

(2024)…   » ver todo el comentario
0

