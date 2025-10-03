edición general
La alarma social por el diagnóstico tardío de cáncer de mama empuja a Moreno a prometer ceses en el Gobierno andaluz

El presidente de la Junta lamenta haber recibido la información "muy tarde" y avanza que, una vez resuelto el problema, llegará el momento de “depurar las responsabilidades necesarias”.

Milmariposas #1 Milmariposas
Lo que yo decía, que le había empezado a chorrear la mierda por la pierna...
luspagnolu #7 luspagnolu
#1 El propósito es que todo cambie para que todo siga igual. Cesa a la consejera y sigue destruyendo la Sanidad Pública.
sat #8 sat
Luego dijo "La culpa es del Perro Sanxe que nos tiene infrafinanciados y nos debe dinero, semos pobres". Luego alguien le recordó lo de la quita de deuda y toda esa vaina y entonces dijo "Venezuela, ETA, Begoño, hermanísimo, Ábalos, Los ERE" (microcuento).
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
Cuando lo hará, misterio, a lo mejor espera a que pase un poco la tormenta y se olvide.
#9 ombresaco
Primero se afirma que "hemos hecho todo correctamente", para después decir que "hemos recibido la información tarde y que va a haber ceses"...

Alguien podría llegar a la conclulsión de que la primera afirmación era una mentira o una excusa.
#10 tierramar *
EL que después de semejante incidente, la población andaluza no se haya levantado en rebelión, como en Marruecos; hace que los políticos españoles sigan cometiendo atrocidades, por acción y omisión, que cuestan vidas; saben que no va a pasar nada: como con el desmantelamiento de la sanidad, la DANA, los incendios, el Prestige, la corrupción,... Me queda el consuelo IMAGINAR que si esto hubiera ocurrido en Valencia, Aragón, Pais Vasco o Cataluña la población hubiera reaccionado
#12 soberao
#10 Está muy bien pedir que monten una guillotina enfrente del Palacio de San Telmo, que el pueblo andaluz se levante en rebelión, pero vamos, que creo que fácil no es.
Format_C #3 Format_C
Si ha recibido la información "muy tarde" él también es un afectado por el problema :troll:
#5 concentrado
Va a cesar a Pedro Sánchez :troll:
reivaj01 #6 reivaj01
¿Alguien puede explicar la diferencia entre "prometer ceses" y no hacer nada?
makinavaja #16 makinavaja
Los becarios del departamento informático ya se lo ven venir.... :-D :-D :-D :-D
#4 MPPC
¿Ceses? Qué le pasa a Moreno, ¿no es del PP?
ChingPangZe #11 ChingPangZe
No es cuestion de ceses, es cuestion de no externalizar maderfaquers.
#14 El_dinero_no_es_de_nadie *
#11 El problema no se ha dado en centros concertados sino en un hospital público, principalmente en el Virgen del Rocío de Sevilla
www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2025/10/03/pacientes-cancer-mama-cr

El responsable será el/la directora del hospital o el/la jefe de servicio de ese departamento
#15 tobruk1234
#14 La culpa es del informático o del técnico. De la directora que es un puesto político, haber estamos hablando del PP ellos no son culpables de nada.
#2 padawanmi
La cabeza de este caradura es lo que hace falta
