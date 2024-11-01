Akiles, militar español en Ucrania: “Un día en Ucrania, con 120 impactos cayendo sobre tu posición, no vale 3.000 euros”

Entrevista a uno de los españoles que ha estado en el GUR, la Unidad de Inteligencia de Ucrania, quien analiza el futuro del conflicto, y cómo la población local cada vez está más dividida. los sudamericanos cobran unos 2.500 euros al mes. Los europeos cobran entre 8.000 y 10.000 euros al mes. Los británicos cobran alrededor de 15.000 euros al mes. Los estadounidenses cobran cerca de 20.000 euros.
P - Se dice que muchos europeos van por dinero. ¿Qué opina?
R - Es falso. Los europeos no van a la guerra de Ucrania a ganar dinero. Un europeo sería tonto si fuera a Ucrania por dinero. Vas por convicción, por principios o porque sientes que tienes una responsabilidad. El que va solo por dinero no dura.
P - Entonces, ¿qué mueve realmente a un contratista europeo a ir?
R. Vocación. Lo llevamos en la sangre. Y también la sensación de que si no haces
