Akiles, militar español en Ucrania: “Un día en Ucrania, con 120 impactos cayendo sobre tu posición, no vale 3.000 euros”

Entrevista a uno de los españoles que ha estado en el GUR, la Unidad de Inteligencia de Ucrania, quien analiza el futuro del conflicto, y cómo la población local cada vez está más dividida. los sudamericanos cobran unos 2.500 euros al mes. Los europeos cobran entre 8.000 y 10.000 euros al mes. Los británicos cobran alrededor de 15.000 euros al mes. Los estadounidenses cobran cerca de 20.000 euros.

#3 pascuaI
Me imagino que los 120 impactos será fuego amigo. Rusia hace meses que se quedó sin misiles, sin artillería, y ahora hasta sin lavadoras.
7 K 93
HeilHynkel #8 HeilHynkel
¿Ahora los mercenarios son contratistas militares?
6 K 90
pitercio #9 pitercio
#8 dice que tienen isos, idiomas y protocolos humanitarios certificados. Lo tendrá todo subido al Linkedín.
2 K 48
Supercinexin #15 Supercinexin
#8 Sólo si trabajan para Occidente.

Si trabajan para El Enemigo, entonces sí son despiadados mercenarios que sólo combaten a cambio de dinero, lo peor de la sociedad,. escoria reclutada de shithole countries,. etcetera.
3 K 49
comadrejo #19 comadrejo
#8 Solo son contratistas los mercenarios de Ucrania, los mercenarios rusos son simplemente mercenarios. :troll: :troll:
0 K 11
Mltfrtk #2 Mltfrtk
¿Por qué dan voz a un asesino de mierda? Así le estalle un misil en los güebos :peineta:
6 K 60
mr.wolf #11 mr.wolf *
El negocio es el siguiente: vía impuestos se forma a un tipo en el ejército español por una pasta. En lugar de estar preparado para servir a la patria, se les da permiso para exponerse. Cuando vuelva, si vuelve, a pagar otra pasta para TEPTs, pensiones y demás....
3 K 50
Tkachenko #5 Tkachenko
En esos primeros meses ya había altos mandos de la OTAN en Kiev, los vi, los reconocí. Y fue la misma disciplina OTAN que yo aprendí la que me salvó la vida.
Espero con ansías el desmentido de nuestros queridos SIONAFIS
2 K 45
mr.wolf #12 mr.wolf
#5 Ucrania estaba en modo carrera militar desde 2014. Quién niegue eso, es un ignorante o un interesado.
1 K 14
#7 MarkJay
Haber estudiao
2 K 30
#1 Nastar
Eso lo cobro yo sentado en mi casa, con una peli al lado, un cafe calentito en la mesa y en bata y zapatillas

El idiota que se vaya voluntariamente a recibir disparos por esa cifra se merece lo que le pase, pero ni los 20k de los americanos, poco vale el dinero si te mueres sin poder gastarlo
3 K 24
EldelaPepi #13 EldelaPepi
#1
El imbécil este no se ha ido a recibir disparos, se ha ido a matar, sin que lo maten a poder ser.
Antes de irse sacaría cuentas y le pareció bien 3000 pavos si también se podía cargar a algún ruso. ¡Qué divertido!
Un asesino a sueldo, vaya.
Ahora ha visto que no le salen las cuentas.
3 K 37
#14 MPR *
#1 Bueno, en el caso de los americanos puede tener logica: mejor morir ganando dinero, para dejárselo a la familia, que correr el riesgo de morir de alguna enfermedad cuyo tratamiento los deje arruinados, como un cáncer.

Eso sí, si le alcanzan los rusos que algún alma caritativa le remate o será salir de Málaga para meterse en Malagón
1 K 21
#17 hokkien
#1 si hay gambas, les pueden hacer un convenio colectivo para el empresaurio ucraniano, para uniformizar salarios por categoría profesional
0 K 10
#20 Onaj
#1 Leer está sobrevalorado.

P - Se dice que muchos europeos van por dinero. ¿Qué opina?
R - Es falso. Los europeos no van a la guerra de Ucrania a ganar dinero. Un europeo sería tonto si fuera a Ucrania por dinero. Vas por convicción, por principios o porque sientes que tienes una responsabilidad. El que va solo por dinero no dura.

P - Entonces, ¿qué mueve realmente a un contratista europeo a ir?
R. Vocación. Lo llevamos en la sangre. Y también la sensación de que si no haces

…   » ver todo el comentario
0 K 11
#10 marcotolo
3000 euros al mes por un trabajo 24/7 donde es facil que te maten......
1 K 21
Suigetsu #4 Suigetsu
Con Ucranía teniendo un kill rate de 1:12, no veo donde está el problema, si esta guerra es un paseo.
0 K 10
Spirito #6 Spirito
Es que no sé qué tienen algunos en la cabeza.
0 K 9
#18 arreglenenlacemagico
no se conozco a gente que cobra lo mismo en el libano con la mision de paz quitando los 120 pepinos diarios cobran lo mismo , tampoco pueden salir de la base en 6 meses
0 K 8
Iruñakis #16 Iruñakis
El lápiz más afilado de la clase en la unidad de inteligencia del país extranjero que le pague sus delirios de jugar a matar.
0 K 7

