Agricultura abre una investigación para saber si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una nueva investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA) en España, tras haber recibido hoy el informe del laboratorio de referencia de la UE en el que se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus de la PPA, que es compatible a una cepa que se usa en infecciones experimentales. Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus…