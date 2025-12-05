edición general
Agricultura abre una investigación para saber si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una nueva investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA) en España, tras haber recibido hoy el informe del laboratorio de referencia de la UE en el que se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus de la PPA, que es compatible a una cepa que se usa en infecciones experimentales. Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus…

JanSmite #1 JanSmite
Justo esta mañana pensaba, rumiando sobre lo que está pasando, que qué fácil sería atacar la economía de un país liberando un virus peligroso para la producción cárnica, y mira…
#3 Desolate
#1 Cierto. No hay nada mejor que atacar un punto fuerte de la economía de un país...
sotillo #11 sotillo
#3 Dios, si fuera turista empezaría a preocuparme
colipan #5 colipan
#1 en 3 palabras Genocidas asesinos de Israel
EsanZerbait #6 EsanZerbait
#1 Pensaba que terminarías el comentario culpando a jáquers rusos o a Putin
JanSmite #18 JanSmite
#6 ¿Por qué?
sotillo #8 sotillo
#1 Esto es cosa de la derecha que ya está atacando y culpando al gobierno, antes pensaba que solo lo del apagón pero voy a mirar las fechas de las declaraciones del líder del grupo terrorista de “El que pueda hacer que haga”
arka #12 arka
#1 Lo que yo me llevo preguntando desde que oí en la radio lo del bocadillo contaminado es ¿de donde habrá llegado el virus? porque lo del bocadillo suena a la excusa del cole.
JanSmite #20 JanSmite
#12 Resulta que en el resto de Europa están igual o peor, y otros países igual no son tan estrictos con los controles y medidas. Y como el virus no afecta a humanos, cabe la posibilidad de que alguien haya traído comida contaminada de uno de esos países (turistas en caravanas, excursionistas, etc.), haya tirado aquí los restos y los jabalíes, que son dados a rebuscar en los cubos de basura, se hayan contaminado.

Lo explican muy bien aquí:

www.agenciasinc.es/Opinion/Peste-porcina-africana-la-hipotesis-del-boc
Gry #4 Gry *
¿Nos hemos enemistado últimamente con algún país con capacidad para diseñar virus de laboratorio? Porque con los chinos nos llevamos bastante bien.
colipan #7 colipan
#4 los genocidas
EsanZerbait #10 EsanZerbait
#4 trump es caoaz de cualquier cosa, odia todo lo hispano
sotillo #14 sotillo
#4 ¿País? Seguro que hay un tutorial en internet para este virus
Top_Banana #15 Top_Banana
#4 Con la España de pulseritas.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Ufff, pues como se confirme, menuda chapuza por parte del gobierno catalán.
Abcdefghijklm #17 Abcdefghijklm
#9 eso si alguien vestido de negro no han dejado un jabalí infectado en medio del bosque con nocturnidad y alevosia
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ya tardaban en salir las conspiraciones...
JanSmite #13 JanSmite
#2 No se investiga porque sí, sino porque el genoma de ese virus no es el habitual. Y no lo dice un cualquiera, sino el Ministerio de Agricultura sobre un informe de un laboratorio de referencia de la Unión Europea. Yo no veo ninguna "teoría de la conspiración", sino el estudio de una posibilidad factible.
#19 Archaic_Abattoir
Esto es otro bulo que circula por ahí. Pero ojalá sea cierto y consiga acabar con esa basura de negocio que nos está matando.
#16 encurtido *
Lo más probable es que sea casual, pero hay que investigarlo.
