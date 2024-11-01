edición general
Los agricultores denuncian una subida especulativa del gasoil (25%) y los fertilizantes (40%)

Los agricultores denuncian una subida especulativa del gasoil (25%) y los fertilizantes (40%)  

Desde COAG han reclamado a la Comisión Europea y al Gobierno que adopten medidas porque consideran que detrás de estos incrementos hay un proceso especualtivo que terminarán pagando los consumidores. Esta denuncia llega en el contexto del ataque de Estados Unidos a Irán. Las consecuencias de la intervención militar se empiezan a manifestar en el alza de los precios de la energía y en el aumento de la incertidumbre financiera.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Priorat #1 Priorat
¿Y la guerra la van a denunciar? Igual sería algo más directo. Porque sin guerra esto no se hubiese producido.
#4 eldelcerro
#1 hoy no, mañana.
#5 Aitr
#1 Y a pesar de ello tienen razón, lo diga Agamenon o su porquero. Se estan columpiando que da vergüenza...
#6 tropezon
#5 Es que tiene narices que cambiaran de importar todos los abonos desde Ucrania por importarlos todos desde Irán...

si es que hay que tener mala suerte :troll:
#10 snubbe *
#1 Sin guerra la excusa de la subida de precio tendría que haber sido otra, como la alineación de jupiter y venus, o la actividad exacerbada de los paramecios. El capital y sus quimeras.
Io76 #3 Io76
Estos derechones defienen a la derecha que apoya al Trompas y sus guerras.
Qué quieren ahora?!?!
fofito #2 fofito
Estooo...en la cooperativa me cobran el aceite al mismo precio que en la tienda de debajo de casa.
Y los huevos que va vendiendo el paisano con la furgoneta son incluso más caros que los del super del barrio.

Por comentar y eso.
vicus. #8 vicus.
Qué se los abonen los del sí a la guerra. O sea, a los que votan normalmente.
Bapho #9 Bapho *
Imagino que no serán todos pero alguno de estos les van a decir algo a VOX y al PP que apoyan a Trump y a los de la guerra?
josete15 #11 josete15
#9 en Murcia el 95% son votantes de vox, palos con gusto no duelen
#7 rogerillu
A la cárcel con los especuladores.
