Los agricultores denuncian una subida especulativa del gasoil (25%) y los fertilizantes (40%)  

Desde COAG han reclamado a la Comisión Europea y al Gobierno que adopten medidas porque consideran que detrás de estos incrementos hay un proceso especualtivo que terminarán pagando los consumidores. Esta denuncia llega en el contexto del ataque de Estados Unidos a Irán. Las consecuencias de la intervención militar se empiezan a manifestar en el alza de los precios de la energía y en el aumento de la incertidumbre financiera.