edición general
18 meneos
45 clics
«El agresor de Trump visto con una sudadera del ejército israelí…»: Aumentan las especulaciones sobre una posible conexión con Israel (Eng)

«El agresor de Trump visto con una sudadera del ejército israelí…»: Aumentan las especulaciones sobre una posible conexión con Israel (Eng)

Se está intensificando una oleada de especulaciones tras el impactante ataque perpetrado en el Hilton de Washington contra Donald Trump, con afirmaciones que se han vuelto virales y que cuestionan posibles vínculos internacionales del sospechoso Cole Tomas Allen. Las capturas de pantalla que circulan por Internet afirman que llevaba una sudadera del ejército israelí en una publicación eliminada y que su nombre apareció en búsquedas relacionadas con Israel horas antes del incidente

| etiquetas: cole allen , off , camiseta , trump , casa blanca , israel , eeuu , intento de asesi
16 2 0 K 325 actualidad
4 comentarios
16 2 0 K 325 actualidad
jm22381 #3 jm22381 *
La foto con el sueter de la IDF fue borrada xcancel.com/AuthorEvleon/status/2048296717087379646
Según Google Trends su nombre fue buscado DESDE Israel ANTES del atentado xcancel.com/RyanRozbiani/status/2048282395997004171
:tinfoil:
0 K 20
Yorga77 #1 Yorga77 *
Que mal pensados que sois puede ser que la comprara en una tienda de segunda mano después de servir el ejercito mas moral del mundo. :troll: :troll: :troll:
0 K 19
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 esto va a dar horas de teorías y especulaciones de gente como Tucker, Candence, Alex o Marjorie :popcorn: :popcorn:
0 K 20
Pyrefox #4 Pyrefox
Vivimos en el siglo del no tengo pruebas pero tampoco dudas
0 K 7

menéame