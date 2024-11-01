«El agresor de Trump visto con una sudadera del ejército israelí…»: Aumentan las especulaciones sobre una posible conexión con Israel (Eng)

Se está intensificando una oleada de especulaciones tras el impactante ataque perpetrado en el Hilton de Washington contra Donald Trump, con afirmaciones que se han vuelto virales y que cuestionan posibles vínculos internacionales del sospechoso Cole Tomas Allen. Las capturas de pantalla que circulan por Internet afirman que llevaba una sudadera del ejército israelí en una publicación eliminada y que su nombre apareció en búsquedas relacionadas con Israel horas antes del incidente