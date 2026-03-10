Las agresiones a médicos alcanzan en 2025 su cifra más alta con 879 casos en el Estado español

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y sitúa el total acumulado desde que se tienen registros en 8.987 casos. "...Vemos como la tendencia continúa creciendo". Según los datos, las médicas sufren el 63,7 por ciento de las agresiones.