Las agresiones a médicos alcanzan en 2025 su cifra más alta con 879 casos en el Estado español

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y sitúa el total acumulado desde que se tienen registros en 8.987 casos. "...Vemos como la tendencia continúa creciendo". Según los datos, las médicas sufren el 63,7 por ciento de las agresiones.

#1 jjmf
Hacen malabares por no escribir España.
#4 asola33
#1 Hay gente que no está a gusto en España. No es su elección.
#5 kreator
#1 EJpaña, se dice Ejpaña.
#3 CharlesBrowson
no solo los servicios se han ido deteriorando, sino la sociedad en si, y seguimos cuesta abajo, de culo y sin frenos.
#6 GeneWilder
#3 Es un todo. Tercermundización.
#2 Spirito
Hay dos colectivos a los que les tengo un cariño y admiración especial: el de los sanitarios y el de los profesores.

Jamás se me ocurriría una agresión a ninguno de ellos ni la permitiría si puedo impedirlo.
