Agentes de inmigración utilizan llaves de estrangulamiento prohibidas con ciudadanos estadounidenses [Ing]

Agentes de inmigración utilizan llaves de estrangulamiento prohibidas con ciudadanos estadounidenses [Ing]

·Estrangulamientos: Encontramos más de 40 casos de agentes que utilizaban estrangulamientos y otras técnicas que pueden bloquear la respiración. «Sentí que iba a desmayarme y morir», dijo un ciudadano de 16 años. ·Expolicías horrorizados: Mostramos vídeos de los incidentes a expolicías y funcionarios de inmigración. Afirmaron que los agentes están fuera de control. Uno de ellos dijo que «ese tipo de acciones deberían ser motivo de despido». ·Tácticas prohibidas, sin castigo: Existe una prohibición federal sobre las llaves de estrangulamiento…

Y luego se quejan de que los llaman "la nueva Gestapo"… :palm:
