La IA anticipa “el final de una época” para los desarrolladores de programas

Los agentes automáticos modifican radicalmente el trabajo de quienes conciben, diseñan y crean los códigos

#1 doramono *
fue ¿bonito? mientras duró.
#6 vituwaf
#4 La idea detrás del COBOL era que lo pudieran usar los oficinistas.
#7 vituwaf
Sólo allí donde obliguen a usarlo.
RamonMercader #2 RamonMercader *
Recordemos que SQL iba a acabar con los programadores de bbdd e iba a habilitar a negocio a poder crear sus queries, y a dia de hoy, en mi empresa, hay 3 personas dedicadas exclusivamente a eso
UnoYDos #3 UnoYDos
#2 Le pones a uno de negocio a tirar querys y por sencillo que sea el modelo se echa a llorar xD
RamonMercader #4 RamonMercader
#3 en su dia lo vendian asi. O la POO, tamnien iba a permitir a negocio diseñar el software.

Incluso con los low codes actuales hay gente especializada y en cuanto se salen un poco de lo estandar necesitan a alguien experto.
#5 doramono
#2 eran otros tiempos
