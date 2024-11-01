edición general
Agente de ICE que disparó a Renee Good sufrió una “hemorragia interna”, según la versión de las autoridades

Dos funcionarios anónimos que supuestamente conocen el estado de salud de Jonathan Ross aseguraron a CBS News que sufría una hemorragia interna en el torso. La supuesta lesión fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho que Ross fue trasladado a un hospital tras el tiroteo y lo dieron de alta el mismo día. El vicepresidente J. D. Vance alegó que “estuvo a punto de morir”, mientras que el presidente Donald Trump declaró: “Es difícil creer que esté vivo”.

| etiquetas: renee good , ice , trump , jd vance , kristi noem , hemorragia interna
themarquesito #2 themarquesito
Estos del DHS, y de la administración Trump en general, no se cansan de soltar trolas
pepel #1 pepel
También es difícil creer que alguien salió vivo cuando le atentaron la oreja.
BastardWolf #3 BastardWolf
Sera una hemorragia cerebral y venia ya con ella
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Mundos para lelos.
