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La AEPD multa con 1,2 millones de euros a una empresa del Grupo Quirón tras la denuncia de un paciente por no proteger sus datos clínicos
La agencia ha constatado que IDCQ Hospitales y Sanidad SLU ha vulnerado varios artículos del Reglamento general europeo de protección de datos
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reivaj01
Esa multa la pagaremos entre todos los madrileños, los de Quirón no creo que se hayan preocupado siquiera.
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Javi_Pina
Tranquilos, con la fachapass platinum esto queda enredado en los juzgados hasta que prescribe
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