La administración Trump pone en licencia a 1.400 empleados nucleares (inglés)

Un portavoz del Departamento de Energía dijo a The Hill que 1.400 empleados de NNSA serán suspendidos a fines del lunes, dejando a menos de 400 trabajando en la agencia, que está a cargo de supervisar el arsenal nuclear del país. Ben Dietderich, portavoz del Departamento de Energía le dijo a CNN que esta es la primera vez en los 25 años de historia de NNSA que suspende a empleados durante el cierre.