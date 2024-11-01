edición general
La administración Trump pone en licencia a 1.400 empleados nucleares (inglés)

Un portavoz del Departamento de Energía dijo a The Hill que 1.400 empleados de NNSA serán suspendidos a fines del lunes, dejando a menos de 400 trabajando en la agencia, que está a cargo de supervisar el arsenal nuclear del país. Ben Dietderich, portavoz del Departamento de Energía le dijo a CNN que esta es la primera vez en los 25 años de historia de NNSA que suspende a empleados durante el cierre.

cocolisto #1 cocolisto
Estupendo.El armagedon más cerca.
tul #3 tul
#1 vamos tarde, lo raro es que no estemos ya extintos
shinjikari #9 shinjikari
#1 De su web: NNSA maintains and enhances the safety, security, and effectiveness of the U.S. nuclear weapons stockpile

Yo diría pues que estamos más lejos del armagedón, pero más cerca de que en EEUU tengan un problema.
sorrillo #7 sorrillo
#0 En vez de "en licencia" creo que quedaría mejor afirmar que "suspende" o "suspende de empleo y sueldo".
#8 omega7767
#7 si, una mala traducción
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Me lo imagino ...
- que nos atacan los rusos, disparad los misile.
- no encuentro los códigos .. se los habrá llevado Jack.
- ¿y donde está?
-Pues ahora trabaja en la Ford y ha dicho que no nos los da, que no sabe donde los dejó.
pingON #6 pingON
Putin y su agente no secreto van a vencer a USA, el sueño húmedo de todo exagente de la KGB ......
Veelicus #5 Veelicus
Solo falta que se vayan de vacaciones a Iran...
#4 k-loc
Creo que están haciendo un concurso entre ellos de la idea más gilipollas gana. Se van superando día a día. A Trump y su caterva los mandaba un mes a reforzar el sarcófago de Chernóbil.
