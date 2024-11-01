La administración Trump pone en licencia a 1.400 empleados nucleares (inglés)

Un portavoz del Departamento de Energía dijo a The Hill que 1.400 empleados de NNSA serán suspendidos a fines del lunes, dejando a menos de 400 trabajando en la agencia, que está a cargo de supervisar el arsenal nuclear del país. Ben Dietderich, portavoz del Departamento de Energía le dijo a CNN que esta es la primera vez en los 25 años de historia de NNSA que suspende a empleados durante el cierre.
Yo diría pues que estamos más lejos del armagedón, pero más cerca de que en EEUU tengan un problema.
www.youtube.com/watch?v=lwOYCwx8wMk
- que nos atacan los rusos, disparad los misile.
- no encuentro los códigos .. se los habrá llevado Jack.
- ¿y donde está?
-Pues ahora trabaja en la Ford y ha dicho que no nos los da, que no sabe donde los dejó.