Acusan a un padre de familia de violar a 34 niños en nuevo caso de pederastia en Francia

Un hombre está en prisión provisional acusado de haber violado a al menos 34 niños en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, en un caso que sale a la luz en la estela de dos grandes escándalos sexuales en Francia: el del médico pederasta Joël Le Scouarnec y las violaciones a Gisèle Pelicot. Según los elementos que manejan los investigadores, el sospechoso, de 40 años, violó entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que iban a su domicilio a jugar con sus propios hijos. El diario ‘Le Monde’ reveló que el sospechoso hizo grabac...