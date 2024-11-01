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Acusan a un padre de familia de violar a 34 niños en nuevo caso de pederastia en Francia

Acusan a un padre de familia de violar a 34 niños en nuevo caso de pederastia en Francia

Un hombre está en prisión provisional acusado de haber violado a al menos 34 niños en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, en un caso que sale a la luz en la estela de dos grandes escándalos sexuales en Francia: el del médico pederasta Joël Le Scouarnec y las violaciones a Gisèle Pelicot. Según los elementos que manejan los investigadores, el sospechoso, de 40 años, violó entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que iban a su domicilio a jugar con sus propios hijos. El diario ‘Le Monde’ reveló que el sospechoso hizo grabac...

| etiquetas: pederasta , pederastia , lucenay , villefranche , agresión sexual
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2 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
masde120 #2 masde120
Me sorprende que esté en prisión y ninguno de los otros padres lo haya hecho innecesario por otros medios antes.
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obmultimedia #1 obmultimedia
En Francia todo lo hacen a lo grande.
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menéame