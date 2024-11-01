·
16
meneos
206
clics
Actuación completa de Bad Bunny en la Súper Bowl
Vídeo de la actuación completa de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl
música
super bowl
13
3
0
K
85
actualidad
15 comentarios
relacionadas
#8
inventandonos
#6
No lo has entendido pero no pasa nada, que te explico. Disfruto de ver cómo le plantan sus cojones latinos al gorila naranja en dosis doble. No tiene precio. Mis gustos musicales no han cambiado.
2
K
44
#9
El_pofesional
#8
Lo dicho. Viva la revolución del mediocre.
0
K
10
#10
inventandonos
#9
Que bibah!
PD. Justo acabo de encontrar un meneo que lo explica muy bien
meneame.net/story/together-we-re-america-roger-senserrich
www.4freedoms.es/p/together-were-america
0
K
11
#11
El_pofesional
#10
Mi comentario en
#3
lo explica mejor.
0
K
10
#5
inventandonos
*
Trump ha conseguido que Reggaeton merezca mi respeto y me trague el vídeo entero. Me lo dicen hace un año y no me lo creo.
1
K
27
#6
Comorr
#5
pues si te gusta el regetton porque Trump lo odia... Lo mismo Trump no es el problema precisamente, digo yo.
0
K
5
#1
manbobi
O tiene mucha ropa, o mucho cuerpo o la cabeza enana.
0
K
12
#2
Golan_Trevize
#1
Lleva el típico traje de fútbol americano, con esas hombreras monstruosas.
2
K
35
#3
El_pofesional
*
#1
#2
Lleva un chaleco antibalas.
A mí todo esto me parece distópico, como dije ayer. La revolución de hoy es que Bad Bunny, un multimillonario, ha hecho un videoclip en directo gastando millones de dólares y ha dicho que "lo único más poderoso que el amor es el odio".
Y con esto, el revolucionario pueblo USAno estará tranquilo hasta la próxima revolución, que hará temblar los cimientos de la pseudodictadura que están viviendo una vez más.
Bad Bunny, el héroe que necesitábamos. Poco nos pasa con las tragaderas de ese país de chiste.
7
K
94
#4
k-loc
No, por favor, no torturemos nuestras orejas más todavía.
#3
Touché. 100% en el clavo su comentario.
0
K
7
#12
inventandonos
#3
Me da igual. La rebeldía tiene mil caras. Lo importante es plantarle cara al furias. Me da igual que no me guste. Ojalá todo el mundo exprese su rebeldía de forma cultural de mil maneras contra el momia engorilado.
0
K
11
#13
El_pofesional
*
#12
No entiendes nada. Si el pueblo estadounidense, que ya es el más conformista de base, percibe esto como revolucionario, se quedará en su sofá escuchando a Bad Bunny y haciendo zascas por twitter.
Y los demás lo sufrimos, porque es la mayor amenaza geopolítica hoy en día.
Pero no pasa nada, porque el amor puede al odio. Es de chiste. Puta sociedad infantilizada.
Literalmente están matando a gente en las calles saltándose la ley (o secuestrando líderes de países soberanos) y esto es lo mejor que se les ocurre.
0
K
10
#7
To_lo_loco
A mi me falta algo de contexto.
Sé que esto es en California, pero no sé en qué ciudad.
El negocio de la NFL no sé cuál es su público diana y su difusión.
No sé si es Ricky Martin el que está 30 segundos cantando. Intuyo que es Cristina Aguilera la cantante, pero tampoco lo sé.
Lo de oda al amor no sé, es más una oda al individualismo del mundo latino. Cree en ti y saldrás adelante.
USA es una país tan grande y diverso que es como intentar homogeneizar a Europa. Y ni es difícil que nos entendamos.
0
K
7
#14
silzul
#7
No, los estados unidos son un país bastante más homogéneo que lo que la gran mayoría de la gente cree. Hay diferentes etnias, culturas, credos e incluso idiosincrasias, pero tienen muchísimas cosas que las unen en un intangible que es "la cultura Yankee". Por mucho que los MAGA se empeñen en dividir y reivindicar el origen americano (aka protestantismo peregrino) del país
. Las otras culturas se han integrado demasiado bien...
De hecho, si me dan a elegir que país es más homogéneo si EEUU o España, en cuanto a cultura, gastronomía, historia, lenguas etc...Diría que los EEUU.
0
K
8
#15
O.OOЄ
*
#7
La cantante era Lady Gaga
La pareja que aparece casándose en el video es una pareja real y (legalmente) estaba realmente casándose durante el espectáculo. Se supone que habían invitado a Bad Bunny a su boda y este les respondió proponiendo cambiar la fecha y lugar para hacerlo durante el intermedio de la super Bowl.
apnews.com/article/bad-bunny-super-bowl-halftime-show-wedding-2c3e605f
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
