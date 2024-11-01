Actriz indígena demanda a James Cameron por “explotar” su rostro para crear el personaje Neytiri de Avatar  

James Cameron fue demandado por Q'orianka Kilcher, quien interpretó a Pocahontas 'El nuevo mundo'(2005), alegando que el director se basó en la parte inferior de su rostro para crear a Neytiri. Los representantes de Kircher argumentan que “este caso expone cómo uno de los cineastas más poderosos explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica lucrativa que se presentaba como solidaria con las luchas indígenas, mientras explotaba a un joven indígena real entre bastidores"