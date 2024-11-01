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Actriz indígena demanda a James Cameron por “explotar” su rostro para crear el personaje Neytiri de Avatar

Actriz indígena demanda a James Cameron por “explotar” su rostro para crear el personaje Neytiri de Avatar  

James Cameron fue demandado por Q'orianka Kilcher, quien interpretó a Pocahontas 'El nuevo mundo'(2005), alegando que el director se basó en la parte inferior de su rostro para crear a Neytiri. Los representantes de Kircher argumentan que “este caso expone cómo uno de los cineastas más poderosos explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica lucrativa que se presentaba como solidaria con las luchas indígenas, mientras explotaba a un joven indígena real entre bastidores"

| etiquetas: james cameron , avatar , qorianka kilcher
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9 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
ombresaco #2 ombresaco
Las películas Avatar y Pocahontas se parecen bastante, pero tampoco me parece que haya un gran parecido, más allá de:

Kilcher afirma que no supo que ella era la inspiración para el personaje hasta que conoció a Cameron en un evento en 2010, un año después del estreno de la primera película de Avatar.

Durante el evento, le dijo que tenía un regalo para ella en su oficina: un boceto de Neytiri firmado por el mismísimo Cameron, junto con una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración

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Robus #5 Robus
#2 Totalmente forzada y solo conseguirá que ningún director o productor diga nada bueno de nadie que no esté bajo contrato por si acaso lo denuncian en un futuro.
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Veelicus #1 Veelicus
La gente le hecha un cuento a la vida...
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#3 Pitchford
Por parraplas.
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Mltfrtk #9 Mltfrtk
Independientemente de la calidad indiscutible de sus películas, James Cameron no ha parado de hacer apropiaciones indebidas en toda su carrera. Con mucha probabilidad, esa mujer tenga razón y gane la demanda o lleguen a algún tipo de acuerdo extrajudicial.
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Veelicus #6 Veelicus
El tema es que en el planeta tierra hay mas de 8300 millones de caras humanas... si mañana yo le digo a la IA que me genere una cara humana para un libro... si o si se va a aparecer a alguien, de hecho a miles de personas, asi que con que derecho alguien puede decir que es su cara?, es un tema complicado pero con el tema de la IA van a tener que hilar muy fino
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Cuñado #8 Cuñado
#6 El tema es que en el planeta tierra hay mas de 8300 millones de caras humanas...

De las cuales James Cameron eligió una.

con que derecho alguien puede decir que es su cara

James Cameron tiene todo el derecho para decir en qué cara se inspiró. Como hizo.
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Robus #4 Robus
explotó la identidad biométrica :palm:
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ehizabai #7 ehizabai
Recuerdo lo que se armó con esto. Ahora ya no importa que alguien use tu cara. Enfin.

news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8463657.stm
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menéame