Actriz indígena demanda a James Cameron por “explotar” su rostro para crear el personaje Neytiri de Avatar  

James Cameron fue demandado por Q'orianka Kilcher, quien interpretó a Pocahontas 'El nuevo mundo'(2005), alegando que el director se basó en la parte inferior de su rostro para crear a Neytiri. Los representantes de Kircher argumentan que “este caso expone cómo uno de los cineastas más poderosos explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia cinematográfica lucrativa que se presentaba como solidaria con las luchas indígenas, mientras explotaba a un joven indígena real entre bastidores"
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Kilcher afirma que no supo que ella era la inspiración para el personaje hasta que conoció a Cameron en un evento en 2010, un año después del estreno de la primera película de Avatar.
Durante el evento, le dijo que tenía un regalo para ella en su oficina: un boceto de Neytiri firmado por el mismísimo Cameron, junto con una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración
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De las cuales James Cameron eligió una.
con que derecho alguien puede decir que es su cara
James Cameron tiene todo el derecho para decir en qué cara se inspiró. Como hizo.
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