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El actor Barry Keoghan denuncia que sufre una campaña de acoso en redes: “Me ha hecho encerrarme en mí mismo”

El intérprete de 'Saltburn' y 'Peaky Blinders' confiesa que las constantes críticas que ha recibido por su físico le han generado una gran ansiedad: “Hay muchos insultos sobre mi aspecto”, ha detallado

| etiquetas: barry keoghan , acoso , redes
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