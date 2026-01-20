Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora

La coordinadora antifascista de Zaragoza ha denunciado este lunes la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio privado concertado San Vicente de Paúl pidiendo al mismo tiempo la dimisión inmediata de la directora del centro, así como del equipo directivo. Han lamentado que un centro educativo sostenido con fondos públicos haya permitido un evento de estas características, auspiciado por la fundación Francisco Franco, sobre todo cuando ya se había suspendido previamente en un hotel de la ciudad.