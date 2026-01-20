Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora

La coordinadora antifascista de Zaragoza ha denunciado este lunes la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio privado concertado San Vicente de Paúl pidiendo al mismo tiempo la dimisión inmediata de la directora del centro, así como del equipo directivo. Han lamentado que un centro educativo sostenido con fondos públicos haya permitido un evento de estas características, auspiciado por la fundación Francisco Franco, sobre todo cuando ya se había suspendido previamente en un hotel de la ciudad.
| etiquetas: franquista , colegio , zaragoza , coordinadora , antifascista , dimisión
Ah nooo, que eso solo es cuando dan una charla de inlcusion o sexualidad en el cole.
CAMINENNNNN NO HAY NADA QUE VER
De hecho, al final de cualquiera de las dos te aparece la otra como relacionada.
Un clásico.
Para determinar si ha existido o no alguna irregularidad primero habría que escuchar la charla, a ver si realmente existe o no exaltación del franquismo por un lado y por otro si existe discurso de odio contra el colectivo LGTBIQ+, o simplemente un discurso en contra de las políticas LGTBIQ+.
Todo lo demás no sería más que pataleo de quienes se creen que en los espacios públicos y privados sólo tienen cabida los discursos progres. Que será lo más probable.
No se, me da que en su juventud eran los que me aporreaban gritando Viva Cristo Rey en la Complutense.