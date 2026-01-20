edición general
Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora

Acto franquista en el colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza: la coordinadora antifascista pide la dimisión de la directora

La coordinadora antifascista de Zaragoza ha denunciado este lunes la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio privado concertado San Vicente de Paúl pidiendo al mismo tiempo la dimisión inmediata de la directora del centro, así como del equipo directivo. Han lamentado que un centro educativo sostenido con fondos públicos haya permitido un evento de estas características, auspiciado por la fundación Francisco Franco, sobre todo cuando ya se había suspendido previamente en un hotel de la ciudad.

#2 Zamarro
Ya estoy viendo a Ayusos y Abascales saliendo con lo de "no adoctrinar a nuestros niños"!!
Ah nooo, que eso solo es cuando dan una charla de inlcusion o sexualidad en el cole.
CAMINENNNNN NO HAY NADA QUE VER
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano *
#5 No, son dos noticias diferentes, en la primera la única vez que aparece "coordinadora antifascista" es para señalar que avisaron de que la celebración se iba a realizar en un hotel y consiguieron que se cancelara. En esta otra es porque piden la dimisión de quien la autorizó en el colegio.

De hecho, al final de cualquiera de las dos te aparece la otra como relacionada.
#1 molybdate
Se echan de menos más banderas. Cuantas más banderas más mierda se tapa y ahí hay mucha que tapar
Spirito #4 Spirito
Fascismo, odio, racismo, discriminación por clases, dinero, opulencia... y curas y obispos que prometieron voto de pobreza, haciendo negocio.

Un clásico.
alfre2 #8 alfre2
#7 rebatir? A un retarded? xD
#13 miraqueereslinda
#8 sólo a un progremonguer se le colaría esa "A" en su propia exposición.
elmakina #12 elmakina
Lo veo como una oportunidad para promover en el centro una educación crítica y plural.
#3 miraqueereslinda
A ver si se aclaran porque el titular habla de "exaltación al franquismo" y el texto de "discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+. "

Para determinar si ha existido o no alguna irregularidad primero habría que escuchar la charla, a ver si realmente existe o no exaltación del franquismo por un lado y por otro si existe discurso de odio contra el colectivo LGTBIQ+, o simplemente un discurso en contra de las políticas LGTBIQ+.

Todo lo demás no sería más que pataleo de quienes se creen que en los espacios públicos y privados sólo tienen cabida los discursos progres. Que será lo más probable.
alfre2 #6 alfre2
#3 no es progre todo lo que no es retrógrado y propio de cavernícolas. Háztelo mirar
#7 miraqueereslinda *
#6 gran aporte el tuyo que no rebate ni una coma lo dicho por mí.
Cehona #10 Cehona *
#3 "Intervinieron el presidente de la asociación, el general Juan Chicharro Ortega, el agitador Eduardo García Serrano y un sacerdote identificado como Juan Antonio. Entre los asistentes se encontraba el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac".

No se, me da que en su juventud eran los que me aporreaban gritando Viva Cristo Rey en la Complutense.
FueraSionistasdeMeneame #11 FueraSionistasdeMeneame
#3 Claro que sí, que tengan un busto de Franco encima de la mesa seguro que era para hacer una clase de plástica
