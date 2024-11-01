edición general
Un colegio privado concertado de Zaragoza cedió sus instalaciones a un acto franquista

La Fundación Francisco Franco celebró un acto por el 50 aniversario de la muerte del dictador en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl, después de que un hotel cancelara el evento tras la denuncia antifascista. El centro negó inicialmente la cesión de sus instalaciones y acabó reconociendo que sí acogió el acto. Todo, en un contexto de creciente desvío de fondos públicos hacia la educación concertada en Aragón.

Supercinexin #2 Supercinexin
Lo cual es delito según la Ley de Memoria Histórica, pero ya sabemos quién manda en España, independientemente de quién gobierne.
3 K 54
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
El centro negó inicialmente la cesión de sus instalaciones y acabó reconociendo que sí acogió el acto.

Joder, cualquiera diría que al negarlo reconocen que autorizar el evento les sitúa en una posición que nadie con un mínimo de decencia puede defender.
2 K 42
makinavaja #1 makinavaja
¡Que sorpresa, he descubierto que aquí se juega! :-D :-D
2 K 35
javibaz #5 javibaz
Fuera todas las subvenciones automáticamente.
1 K 26
Kantinero #7 Kantinero *
Ya están tardando en suspender las asignaciones.

La pasta, tocarles la pasta es lo que más les duele, no temen la cárcel ni temen el escarnio público, la pasta es a lo que le tienen miedo.
1 K 24
#4 Zerjillo
Lo normal. Ahora nos sorprenderemos si nos dicen que el colegio, además de privado, es religioso.
1 K 23
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Dios los cría y ellos se juntan, todo pagandolo con nuestros impuestos
0 K 20
MonoMico #8 MonoMico
#3 Es de vergüenza lo que se llega a hacer con nuestros impuestos... Y siempre van a por los niños estos enfermos.
0 K 6
Jotage51 #9 Jotage51
A ver chicos, démosle un voto de confianza al director. A lo mejor pensaba que en un acto de homenaje a Franco hablarían sobre la progresiva desaparición de las abejas o sobre el alarmante nivel de sal en el mar Muerto.
1 K 18
ipanies #10 ipanies
Ahora va el inspector jefe de educación de Aragón a decirles cuatro cosas...
1 K 18
Jotage51 #11 Jotage51
#10 jajajaja.
0 K 6

