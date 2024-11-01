Un colegio privado concertado de Zaragoza cedió sus instalaciones a un acto franquista

La Fundación Francisco Franco celebró un acto por el 50 aniversario de la muerte del dictador en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl, después de que un hotel cancelara el evento tras la denuncia antifascista. El centro negó inicialmente la cesión de sus instalaciones y acabó reconociendo que sí acogió el acto. Todo, en un contexto de creciente desvío de fondos públicos hacia la educación concertada en Aragón.