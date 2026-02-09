·
1
meneos
10
clics
La actividad turística cae un 50% en Córdoba por la tragedia de Adamuz y las borrascas
Las ventas caen a la mitad en hoteles y restaurantes, en tanto que las agencias de viajes detectan un parón del 95% en las reservas
|
etiquetas
:
turismo
,
cordoba
,
tren
,
adamuz
,
clima
#5
eltxoa
#4
Si no te has saltado la educación básica lo sabrías.
2
K
36
#6
Sergio_ftv
#4
Einstein era socialista, pero has convencido a todos que debemos creer tu "argumentos contundentes" y tus dibujitos.
Cuenta inactiva desde 2023, curioso.
0
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto es lo que manda en España. Por eso tengo 20 cuentas persiguiéndome
0
K
12
#2
BenitoCameIa
Y algunos se pensaban que el socialismo era broma
2
K
-18
#3
eltxoa
#2
Lo que es broma es llamarle socialismo a lo que sea que tenemos ahora.
3
K
46
#4
BenitoCameIa
#3
Ejque no es el
verdadero
socialismo, gñe gñe
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
