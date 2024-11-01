Activar el freno de emergencia o colapsar: el decrecimiento toma la palabra en el Congreso

“El capitalismo se ha quitado la máscara y el nuevo orden que plantea no incluye a las mayorías. Por tanto, la claridad debe ser rotunda: o planificamos el decrecimiento de manera justa o el capital lo hará de manera violenta y muy injusta”. Académicos, políticos, sindicalistas, intelectuales y representantes de la sociedad civil debatieron este viernes sobre cómo activar de forma colectiva un freno de emergencia al modelo que está llevando al planeta a un colapso ecológico y social.
| etiquetas: calentamiento climático , decrecimiento , colapso ecológico
