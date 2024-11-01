El acoso a Cristina Fallarás, Irene Montero y Rita Maestre evidencia la escalada de violencia contra activistas o políticas de izquierdas

Las amenazas de muerte, el señalamiento de domicilios o las campañas de odio se están convirtiendo en una realidad cada vez más frecuente para mujeres que participan en la vida política y en el deb...
acoso , fallarás , montero , maestre , izquierda , mujeres
Genera automáticamente animadversión hacia la argumentación que defiendes, incluso a mí, que concuerdo con ella.
Lo demas se da por descontado, si no vigilas a los nazis, si no vigilas las redes, si no se es diligente esto es lo que pasa.
Y si esto sucede a altos representates publicos y políticos. Que no tendramos que tragar los ciudadanos de a pie.
Es la lógica infantil para justificar a los descerebrados.
Que no hubieran empezado ellos con los escraches.
Entonces, según publico.es ... hacer escraches contra políticos de derecha es algo a lo que tiene derecho el pueblo,
Pero si se hace contra políticos de izquierda, eso no es un escrache, eso es una escalada de violencia.
¿Y que reclaman con el escrache hacia las personas de la noticia?
Soraya Sáenz de Santamaría (PP): Uno de los primeros y más recordados. En 2013, activistas de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se concentraron frente a su domicilio privado mientras ella estaba dentro con su familia.
Cristina Cifuentes (PP): Cuando era Delegada del Gobierno en Madrid, sufrió diversos intentos de escrache, incluso mientras caminaba por… » ver todo el comentario