El acoso a Cristina Fallarás, Irene Montero y Rita Maestre evidencia la escalada de violencia contra activistas o políticas de izquierdas

Las amenazas de muerte, el señalamiento de domicilios o las campañas de odio se están convirtiendo en una realidad cada vez más frecuente para mujeres que participan en la vida política y en el deb...

| etiquetas: acoso , fallarás , montero , maestre , izquierda , mujeres
24 comentarios
Comentarios destacados:        
#2 detectordefalacias
Será culpa de absolutamente todo, salvo del machismo y la extrema derecha.

#8 kreator
#2 por supuesto, es culpa de ellas mismas por no quedarse calladas y en la cocina a ser posible.
Veo #23 Veo *
#2 No me gusta esta broma de la linea cuando la hacen los fachillas... tampoco cuando la hace alguien con quien estoy de acuerdo.


Genera automáticamente animadversión hacia la argumentación que defiendes, incluso a mí, que concuerdo con ella.
#7 Leon_Bocanegra
Viendo los comentarios, está claro que meneame es un nido de rojos.
Andreham #13 Andreham
#7 De momento van dos de los que he dicho; pero por algún motivo los que deberían de votarme positivo por predecir los comentarios de los fachas me están votando negativo porque se pensarán que lo digo de verdad o algo xD
#18 alhambre
#9 a fantasear a twitter
JackNorte #12 JackNorte
#11 Este mundo esta tan roto que yo me espero ya cualquier cosa lo raro es que aun hay gente que cree que todo es como siempre xD
servalred #22 servalred
La derecha, siempre que no ha podido ganar con argumentos, recurre a la violencia.
#19 Dedalos *
Lo que se evidencia es la ineptitud de nuestra justicia, nuestras leyes, y nuestras fuerzas de seguridad.

Lo demas se da por descontado, si no vigilas a los nazis, si no vigilas las redes, si no se es diligente esto es lo que pasa.

Y si esto sucede a altos representates publicos y políticos. Que no tendramos que tragar los ciudadanos de a pie.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Primavera casi, época de cosechar lo sembrado
JackNorte #10 JackNorte
#4 Hasta que vayan a por ti que sera totalmente injusto xD
powernergia #17 powernergia *
#3 Claro, un dia le hicieron un escrache a Cifuentes, y por eso lo lógico es tener una legión de memos un año en la puerta de la casa de Pablo Iglesias, y perseguir eternamente cualquier politico de izquierdas que se signifique.

Es la lógica infantil para justificar a los descerebrados.

#4
Veo #24 Veo
#17 yo lo que me pregunto es quien financia esta gente para que puedan tirarse años en la puerta de un político a la sopa boba.
Andreham #1 Andreham
Algo habrán hecho.

Que no hubieran empezado ellos con los escraches.

Eso es la IA.

Bulo.
powernergia #14 powernergia
#1 Creo que no han pillado tu ironía.

O soy yo el que no ha pillado tu comentario.
0 K 11
#16 kenshinbh
#1 El detector de sarcasmo hoy estaba averiado :-D
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
" Los escraches son jarabe democrático" ... Pablo Iglesias.


Entonces, según publico.es ... hacer escraches contra políticos de derecha es algo a lo que tiene derecho el pueblo,

Pero si se hace contra políticos de izquierda, eso no es un escrache, eso es una escalada de violencia.
#5 uvi
#3 Hay que saber diferencia escrache de acoso.

¿Y que reclaman con el escrache hacia las personas de la noticia?
#6 alhambre
#3 hola trolencio colmenero. Si protestas contra politicos en sus actos publicos, es escrache. Si los acosas y amenazas en su vida privada, en su casa o envias balas en sobres, es fascismo.
Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero
#6 Y se le pegas dos tiros en la cara ?
#15 MADMax2 *
#6 y precisamente Escrache: Es la manifestación popular frente al domicilio de una persona pública para denunciar su gestión.


Soraya Sáenz de Santamaría (PP): Uno de los primeros y más recordados. En 2013, activistas de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se concentraron frente a su domicilio privado mientras ella estaba dentro con su familia.

Cristina Cifuentes (PP): Cuando era Delegada del Gobierno en Madrid, sufrió diversos intentos de escrache, incluso mientras caminaba por…   » ver todo el comentario
