Aceleración significativa del calentamiento global

Un nuevo estudio científico ha detectado una aceleración significativa del calentamiento global del planeta, que se ha intensificado de forma clara en la última década, evidenciando una preocupante tendencia que podría adelantar los umbrales climáticos más críticos.

Es decir, el calentamiento del planeta no solo continúa, sino que lo hace cada vez más rápido.
Enlace al estudio científico: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025GL118804

#1 cocococo
Lo mejor para prevenir el cambio climático son las guerras.
#2 Cuchifrito *
#1 Hombre, reducir la población es efectivo, pero hay mejores maneras de hacerlo.
#5 DenisseJoel
#2 ¿Poniendo algo en el Colacao? Pero mucha gente podría decidir no tomarlo.

Tendría que ser en algo que fuera obligatorio tomarlo.
Edheo #7 Edheo
#5 Agua?
strike5000 #3 strike5000
o sea, que tanta ley restrictiva sobre los coches de combustión no está sirviendo para nada. Deberíamos derogarlas y volver a como estábamos antes.
Edheo #9 Edheo
#3 Claro... actuemos como los lemmings... o como diría Ayuso, "total se van a morir igual".
Ante la frustración de que "no se tomen a nivel global, las medidas necesarias para frenar el efecto de los combustibles en el clima", la mejor solución es... tirarnos voluntariamente por el barranco.

Joder... eres Trump?
#11 Toponotomalasuerte
#9 es la lógica regre. De donde no hay no se puede sacar.
#4 DenisseJoel
Esta debe ser la famosa singularidad de la que hablan los tecnófilos.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
"Como sigue habiendo asesinatos y robos, es evidente que tanta ley sobre asesinatos y robos no está sirviendo para nada. Deberíamos derogarlas y volver a como estábamos antes". Dijo nadie nunca.
Anfiarao #8 Anfiarao *
#6 da la casualidad que en los útlimos días he coincidido con #_3 en varios hilos y parece ser que tiene a todo kiski ignorado xD
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#8 Normal, con argumentos pueriles es normal que le lluevan respuestas incómodas con frecuencia. xD
