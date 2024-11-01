Un nuevo estudio científico ha detectado una aceleración significativa del calentamiento global del planeta, que se ha intensificado de forma clara en la última década, evidenciando una preocupante tendencia que podría adelantar los umbrales climáticos más críticos.
Es decir, el calentamiento del planeta no solo continúa, sino que lo hace cada vez más rápido.
Enlace al estudio científico: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025GL118804
