edición general
15 meneos
58 clics
Acampa ante su casa de Puerto Real para tratar de recuperarla tras una inquiokupación: “Estoy desesperado”

Acampa ante su casa de Puerto Real para tratar de recuperarla tras una inquiokupación: “Estoy desesperado”

Óscar Vinaza sufre desde hace un año y medio los impagos de los inquilinos de su vivienda del Río San Pedro de Puerto Real. "Estoy asumiendo todos los gastos de una vivienda que se niegan a pagar, y yo también tengo una familia"

| etiquetas: inquiokupas , desahucios
12 3 2 K 127 actualidad
32 comentarios
12 3 2 K 127 actualidad
Comentarios destacados:        
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Cuando alquilas una vivienda las facturas se ponen a nombre del inquilino precisamente por esto.
8 K 100
Forni #3 Forni
#2 Si es que, sin quitarle un ápice de responsabilidad a las sabandijas que están en su casa, hay demasiado propietario que no ata los contratos y las condiciones.
1 K 20
#6 EISev
#2 en caso de alquiler por temporadas (meses) se pueden incluir los suministros y no se cambia el titular
0 K 11
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#6 año y medio?
0 K 11
#10 EISev *
#9 en este caso concreto no pone si era un alquiler a largo plazo desde el principio del contrato, o si fueron prorrogando.

CC #13

Sí pone que empezaron hace tiempo con impagos, según el propietario. Pero sobre el tipo de contrato en la noticia no viene.
0 K 11
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#10 a saber
0 K 11
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#6 Lleva alquilado desde antes de la pandemia.
0 K 13
#17 nadaman
#6 En la teoria se puede, pero en la practica resulta casi imposible lograrlo ya que muchas comercializadoras no lo aceptan.
0 K 6
emegece #29 emegece
#17 ¿Qué no aceptan el qué? ¿Un cambio de titular?
En mi experiencia, una llamada a la compañía, facilitar los nuevos datos y listo.
0 K 10
Yoryo #18 Yoryo
#2 Si están a nombre del propietario puede desgravárselas aunque después se las pase al inquilino.
0 K 11
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#18 uhmmm ni idea
0 K 11
sotillo #25 sotillo
#18 Siempre a nombre del inquilino
0 K 11
sotillo #24 sotillo
#2 Salvo si la alquilas en b
0 K 11
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#24 aja... Al. Quiler. Quién será? xD
1 K 30
FunFrock #1 FunFrock
Algo que no existe según algunos.

Mucha fuerza
4 K 57
#5 fremen11
#1 lo que existen son los morosos caradura.....
0 K 11
Gotsel #32 Gotsel
#1 Osea, que te pones de parte del propietario, pedazo de fascista?
0 K 15
FunFrock #21 FunFrock
Eso a uno de la Cup o de Podemos no le pasa. Llama a los de Desokupa y lo solucionan
1 K 28
Laro__ #7 Laro__
Irrelevante. Es frecuente que las empresas tengan algún moroso. Si eso te manda a la quiebra cumples la regla de oro del manual del "Emprendedor Suicida": pon todos tus huevos en una sola cesta, y asegúrate de que la cesta tenga un agujero en el fondo. Le propongo algunas alternativas:

- Consultoría de Marketing para Telegramas
- Concesionario de Carruajes de Caballos (Edición "Sin Caballo")
- Academia de Yoga para Gatos Callejeros
- Fabricación de Mascarillas para Peces
-…   » ver todo el comentario
2 K 22
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#7 Irrelevante....sin leer siquiera el meneo.

Es un trabajador que se mudo a Baleares a currar y para costearse su vivienda en Baleares alquilo la suya por la friolera de 450 euros al mes (dice que los alquileres equivalentes estan a 800 euros mes)...y que hasta perdono 4 meses de alquiler por la situacion durante la pandemia.

CC #4 El otro que tambien ha negativizado el meneo mezclando churras con merinas.
4 K 49
Ragle_Gumm #14 Ragle_Gumm
#8 El motivo del negativo no es por lo que comento.
0 K 7
Laro__ #31 Laro__
#8 #23 Lo siento mucho, pero me la suda bastante. Siempre estaré más cerca del inquilino, que no puede pagar, que del empresario al que no le salen sus cuentas.
0 K 20
dunachio #23 dunachio
#7 Comentario muy desafortunado. Estás comparando a una empresa con un particular que alquiló su casa porque, por trabajo, se mudó a otro lugar. Hablas como si fuese un inversor que está metiendo todo su dinero en una sola inversión, pero desde luego que no parece el caso. Este hombre en la pandemia perdonó 4 meses de alquiler a los inquilinos y les tiene la casa alquilada casi a la mitad de precio de mercado, así que no creo que sea un fondo buitre para que tengas que hacer ese estúpido comentario sobre él y su situación.
0 K 10
#22 colemur
Por cada alquiler que no se paga hay cien abusos de caseros.
Publicar noticias solo a favor de la clase maltratadora en vez de a favor de las víctimas es desfigurar el problema.
2 K 19
#12 Troll_hunter
Cuando tratas un piso como un negocio, tomas riesgos, sí.
1 K 19
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo
#12 Si tratase el piso como un negocio lo habria alquilado mucho mas caro y no habria perdonado meses de alquiler durante la pandemia.
1 K 20
#16 Troll_hunter
#15 según he entendido no es una cesión de usufructo, es un alquiler, por tanto un negocio.
1 K 19
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#16 Los negocios no alquilan a la mitad de precio ni perdonan mensualidades.

Ha alquilado a un precio muy por debajo del mercado para sacar unas perrillas que le ayudasen a pagar su alquiler el Baleares sin sangrar a otros ciudadanos en una situacion parecida a la suya.

Y le han "pagado" el agradecimiento sangrandole a el.

Eso si, luego que si los alquiladores son unos rentistas despiadados...visto lo visto a la fuerza ahorcan.
0 K 13
#28 Troll_hunter
#20 lamento no coincidir, muchos negocios aplican descuentos o precios menores con la esperanza de no tener problemas o clientes satisfechos seguros. Es una estratégia como cualquer otra.

Es un hecho que el propietario busca una regalía con el alquiler. Cualquier negocio tiene clientes que no pagan. Entiendo que el dueño del piso hizo un esfuerzo pero realmente es un negocio y por tanto puede llevarlo de la forma legal correspondiente, como cualquier impago donde hay un contrato.

El propietario hizo una apuesta personal en un inquilino y le salió mal. Ahora debería seguir el canal legal correspondiente. No veo el escándalo.
0 K 12
Connect #30 Connect
Si está pagando las facturas de luz y agua, es que algo raro hay.
Yo tengo un piso alquilado y un apartamento, y lo primero que hago es cambiar los servicios de nombre. Si no paga, al menos esa parte no la asumo yo. Ademas de que hay que tener un contrato presentado en la Cámara de la Propiedad y allí también la fianza.
0 K 14
Ragle_Gumm #4 Ragle_Gumm
“Se habla mucho del problema de la vivienda, pero con estas políticas lo que se va a conseguir es que nadie quiera arriesgarse a alquilar su vivienda, porque pasan cosas como esta”.

¿Y por fin podremos comprar a precios asequibles?
1 K 10

menéame