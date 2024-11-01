Acampa ante su casa de Puerto Real para tratar de recuperarla tras una inquiokupación: “Estoy desesperado”

Óscar Vinaza sufre desde hace un año y medio los impagos de los inquilinos de su vivienda del Río San Pedro de Puerto Real. "Estoy asumiendo todos los gastos de una vivienda que se niegan a pagar, y yo también tengo una familia"
| etiquetas: inquiokupas , desahucios
CC #13
Sí pone que empezaron hace tiempo con impagos, según el propietario. Pero sobre el tipo de contrato en la noticia no viene.
En mi experiencia, una llamada a la compañía, facilitar los nuevos datos y listo.
Mucha fuerza
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Es un trabajador que se mudo a Baleares a currar y para costearse su vivienda en Baleares alquilo la suya por la friolera de 450 euros al mes (dice que los alquileres equivalentes estan a 800 euros mes)...y que hasta perdono 4 meses de alquiler por la situacion durante la pandemia.
CC #4 El otro que tambien ha negativizado el meneo mezclando churras con merinas.
Publicar noticias solo a favor de la clase maltratadora en vez de a favor de las víctimas es desfigurar el problema.
Ha alquilado a un precio muy por debajo del mercado para sacar unas perrillas que le ayudasen a pagar su alquiler el Baleares sin sangrar a otros ciudadanos en una situacion parecida a la suya.
Y le han "pagado" el agradecimiento sangrandole a el.
Eso si, luego que si los alquiladores son unos rentistas despiadados...visto lo visto a la fuerza ahorcan.
Es un hecho que el propietario busca una regalía con el alquiler. Cualquier negocio tiene clientes que no pagan. Entiendo que el dueño del piso hizo un esfuerzo pero realmente es un negocio y por tanto puede llevarlo de la forma legal correspondiente, como cualquier impago donde hay un contrato.
El propietario hizo una apuesta personal en un inquilino y le salió mal. Ahora debería seguir el canal legal correspondiente. No veo el escándalo.
Yo tengo un piso alquilado y un apartamento, y lo primero que hago es cambiar los servicios de nombre. Si no paga, al menos esa parte no la asumo yo. Ademas de que hay que tener un contrato presentado en la Cámara de la Propiedad y allí también la fianza.
¿Y por fin podremos comprar a precios asequibles?