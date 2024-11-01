"Lo de que el abogado general del TJUE es ETA es algo que no vimos venir": la respuesta de Óscar Puente a la última de 'El Español'

El aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, a la parte esencial de la Ley de Amnistía es sin duda uno de los temas de la semana. Un dictamen no vinculante pero que abre la puerta a la vuelta de Puigdemont y la candidatura de Junqueras. La noticia no ha gustado en la derecha política y mediática. No hay nada más que ver los editoriales y algunos titulares que le han intentado dar la vuelta.