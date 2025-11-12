El abogado general del TJUE avala la mayor parte de la ley de amnistía

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación y retirar las cautelares.