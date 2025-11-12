El abogado general del TJUE avala la mayor parte de la ley de amnistía

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación y retirar las cautelares.
De todas formas, los tribunales europeos han dado una de cal y otra de arena en este tema tanto para unos como para otros, así que quien quiera considerar esto una victoria de algo.. pues vale, pero...
Según mi «moral», es una ley que repara una barbaridad jurídica perpetrada por un tribunal que entendió que su deber no era aplicar la ley, sino defender la «sagrada» unidad de la patria. Y de esos polvos estos lodos.