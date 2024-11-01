edición general
El abogado que defiende prohibir la compra especulativa de pisos: "La Administración está obligada a actuar"

El abogado que defiende prohibir la compra especulativa de pisos: "La Administración está obligada a actuar"

Pablo Feu es el autor del estudio presentado en Barcelona que considera viable jurídicamente la limitación de las adquisiciones de vivienda a un uso residencial propio en las zonas tesionadas

#1 Katos
¿Y el fontanero o el frutero qué opinan?
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
#1 Que su réplica hace aguas y que les gusta la fruta.
perogrullobrrr #3 perogrullobrrr
#1 ¿y tu que opinas?
#4 poxemita
Yo tengo otra solución, si falta 1 millón de viviendas podemos sacar del pais a 1 millón de unidades familiares de extranjeros, de ese modo la balanza quedaría compensada.

Habría que empezar por las zonas tensionadas, dudo que en Teruel hubiese que liberar mucha vivienda.
AntiTankie #5 AntiTankie
#4 una medida nazi muy propia de meneame
Anfiarao #6 Anfiarao
#5 más bien de los usuarios de derechas de menéame. Por suerte, en menéame también hay gente normal
kosako #8 kosako
#5 #6 Yo entendía que se refería a viviendas en manla de fondos extranjeros..
#7 poxemita
#5 Es una pila LIFO, o el modelo parking, si no hay plaza no sube la barrera.
#10 absimiliard *
#7 Eso está muy bien para la informática y la ingeniería, no creo que para las personas venga tan bién. Y mejor que eso es analizar bien el mercado de la vivienda porque me parece que no terminamos de entender que está pasando.
hdblue #9 hdblue
#4 si claro, tú echa la culpa al extranjero para proteger a tus dueños.

Así para darte un par de hostias bien merecidas en tu boquita de piñón:

- Teruel, a día de hoy en idealista, alquiler de 700€ a 1200€.

fotocasa: "Casi 4 de cada 10 viviendas deshabitadas llevan vacías más de cinco años"
claveinmueble:
- "Fondos de inversión y grandes propietarios que adquieren inmuebles masivamente para destinarlos al alquiler."
- "El auge del alquiler turístico a través de…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#4 ¿Qué te pasa en el cerebro? ¿Has sido siempre así?
