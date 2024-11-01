El abogado que defiende prohibir la compra especulativa de pisos: "La Administración está obligada a actuar"

Pablo Feu es el autor del estudio presentado en Barcelona que considera viable jurídicamente la limitación de las adquisiciones de vivienda a un uso residencial propio en las zonas tesionadas
Habría que empezar por las zonas tensionadas, dudo que en Teruel hubiese que liberar mucha vivienda.
Así para darte un par de hostias bien merecidas en tu boquita de piñón:
- Teruel, a día de hoy en idealista, alquiler de 700€ a 1200€.
fotocasa: "Casi 4 de cada 10 viviendas deshabitadas llevan vacías más de cinco años"
claveinmueble:
- "Fondos de inversión y grandes propietarios que adquieren inmuebles masivamente para destinarlos al alquiler."
