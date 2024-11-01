edición general
Abascal pide a Feijóo construir “diques y presas” para acordar un gobierno en la Comunitat Valenciana

“Pongan diques y puentes para que no mueran los españoles. ¿Cree que por lo menos eso lo podemos pactar?”. Es la oferta que le ha lanzado el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pactar un nuevo gobierno en la Comunitat Valenciana, después de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.

#3 concentrado
Construiremos una presa y la llamaremos presa de Tous :wall:
#12 alamajar
#3 y la pagarán los mexicanos
#15 jorgeesc
#3 hala, fotito para inaugurarla y 80 millones directamente a su bolsillo sin gastar ni un duro.
skaworld #5 skaworld
Grande Santi, podemos amurallar toda la comunidad para asi poder construir en zonas inundables con lo que de paso fomentamos el empleo en la construccion. Luego esas zonas donde se acumule el agua empantanada podemos venderselas a los Alemanes como parques naturales reserva de la mosquitosfera y hacer tours por el rural inundado
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 #6 presas, diques? Mejor prohibían los chemtrails de la OTAN que fueron lo causantes… :troll:
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Abascal nunca prohibiría nada a la OTAN. xD
DORO.C #17 DORO.C
#9 Que pongan a la Mouliaa a dirigir las obras xD
skaworld #10 skaworld
#8 Deja de desviar la atencion, lo de los chemtrails es un invento de Soros para que dejemos de hablar del HAARP que es quien realmente controla el tiempo.

A nivel de geoingeniería el HAARP es al control climático lo que las bases de los servicios secretos de Andorra en el centro de la tierra (que se lo tienen muy callado pero a mi esos catalanparlantes no me engañan) es a los movimientos tectónicos
#2 unocualquierax
Abascal con metáforas. Habrá que ver a qué coño se está refiriendo.
#1 Quillotro
¿Ya empieza con embalses? Cada vez se parece más a Franco
#7 Eukherio *
#1 Es pura idiocracia Vox. Les dio por la tontería de que la culpa de las inundaciones (o de las sequías, según cuál cuadre mejor en esa época) era la demolición de presas, azudes y demás, se cansaron de explicarles con datos que no, pero ellos no caen de la burra y mantuvieron esa gilipollez hasta las últimas consecuencias. A ver si después de que se dejen unos cuantos millones de los valencianos en una presa que no vale para nada caen de la burra sus votantes. Intuyo que no será el caso, pero soñar es gratis.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#1 Es que todos los días lee sus doctrinas y sueña en llegar a ser como el.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Este tío no es más listo que sus votantes.

Habría que hacer cálculos pero una presa que sea capaz de contener los más de 600 litros por metro cuadrado que calleron debe ser todo una obra de ingeniería digna de verse.
imagosg #14 imagosg
También quieren represar mas agua , y así secar los deltas.
Ahora pedirá talar los bosques para que no haya incendios.
Su programa económico se resume en expulsar inmigrantes y establecer una autocracia , como Franco.
Y engañan a la gente vendiendo la mentira de que hay mucho crimen y delitos, para llenar de policía todo y convertir el estado en un dictadura-Trumpista,un estado totalitario.

Éste tío no solo es un peligro para el planeta y la gente , además es imbécil.
camvalf #18 camvalf
Fakejoo ya pidió en black friday el bidón de vaselina
powernergia #16 powernergia
Las demagogias populistas engañabobos habituales.

Y el caballo ganador en una elecciones.
Bueno, el burro ganador.
oceanon3d #13 oceanon3d
Nivel de mongolismo a nivel Dios
Olepoint #19 Olepoint
Lo de las presas y diques viene de Europa, y por cierto, lo que ha matado a la gente de Valencia es el rapidisímo y letal cambio climático antropogénico que esta gentuza con 3 neuronas, mucho odio y ansias de robar lo público han negado y siguen negando. Si haces caso a los hijos de putas que niegan el cambio climático (ya no es ignorancia, es hijoputismo máximo nivel) pasan estas cosas, y seguirán pasando.
#4 TusT *
Estaría bien ponerle un dique al Torrente , este.
