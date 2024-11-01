Abascal pide a Feijóo construir “diques y presas” para acordar un gobierno en la Comunitat Valenciana

“Pongan diques y puentes para que no mueran los españoles. ¿Cree que por lo menos eso lo podemos pactar?”. Es la oferta que le ha lanzado el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pactar un nuevo gobierno en la Comunitat Valenciana, después de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.
Abascal nunca prohibiría nada a la OTAN.
A nivel de geoingeniería el HAARP es al control climático lo que las bases de los servicios secretos de Andorra en el centro de la tierra (que se lo tienen muy callado pero a mi esos catalanparlantes no me engañan) es a los movimientos tectónicos
Habría que hacer cálculos pero una presa que sea capaz de contener los más de 600 litros por metro cuadrado que calleron debe ser todo una obra de ingeniería digna de verse.
Ahora pedirá talar los bosques para que no haya incendios.
Su programa económico se resume en expulsar inmigrantes y establecer una autocracia , como Franco.
Y engañan a la gente vendiendo la mentira de que hay mucho crimen y delitos, para llenar de policía todo y convertir el estado en un dictadura-Trumpista,un estado totalitario.
Éste tío no solo es un peligro para el planeta y la gente , además es imbécil.
Y el caballo ganador en una elecciones.
Bueno, el burro ganador.