Abascal pide a Feijóo construir “diques y presas” para acordar un gobierno en la Comunitat Valenciana

“Pongan diques y puentes para que no mueran los españoles. ¿Cree que por lo menos eso lo podemos pactar?”. Es la oferta que le ha lanzado el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pactar un nuevo gobierno en la Comunitat Valenciana, después de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.