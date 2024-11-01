edición general
Abascal insulta a Pilar Alegría en Zaragoza al acusar a Sánchez de “poner una mujer objeto de candidata en Aragón”

El tour electoral del líder de Vox, Santiago Abascal, por Aragón está dejando un reguero de insultos y ataques a las instituciones y a los responsables políticos. Este martes la víctima ha sido la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a la que el líder de extrema derecha ha querido ofender mientras criticaba a Pedro Sánchez, ha quien ha acusado de “poner una mujer objeto de candidata” en la comunidad.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Recordad que los políticos no hablan para todos y mucho menos para los contrarios; hablan para su gente y lo que a los demás pueden parecerles auténticas burradas, para otros son geniales ideas o comentarios.
#7 mariopg
#1 son muy pragmáticos y muy inescrupulosos
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
#1 En el caso de Vox, más bien rebuznan. Rebuznan para su rebaño.
#2 Otrebla8002
Que educación, que respeto, que categoría, que elegancia, que elocuencia..... Que asco de personaje, no pierde la oportunidad de demostrar su incapacidad.
ummon #5 ummon
#2 Pues más vale que espabilemos o este ser va a ser presidente en la sombra manejando los hilos del otro inútil
#4 okeil
Para mujer objeto la morena esa que se sienta a su lado en el congreso, tiene siempre la misma cara de asco que chuki, el muñeco diabólico (que es un objeto, obviamente).
#3 Nahid *
VOX ganando votantes a través de el diario
jonolulu #6 jonolulu
Que la cosa con ojos ha dicho qué?
#8 laruladelnorte
Ha centrado sus ataques en la figura del presidente del Gobierno, “una amenaza para España, un traidor, un mentiroso y un corrupto”, ha afirmado.

Tal parece que habla de él o de su socio del PP... :-P
Bonzaitrax #10 Bonzaitrax
Ahora me explico porque en Zaragoza, había hoy un fuerte olor a mierda en el ambiente. El truño mayor de VOX, se paseaba por la ciudad.
#9 cunaxa
Os gusta promover el odio de la extrema derecha, está claro.
