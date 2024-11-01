Abascal insulta a Pilar Alegría en Zaragoza al acusar a Sánchez de “poner una mujer objeto de candidata en Aragón”

El tour electoral del líder de Vox, Santiago Abascal, por Aragón está dejando un reguero de insultos y ataques a las instituciones y a los responsables políticos. Este martes la víctima ha sido la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a la que el líder de extrema derecha ha querido ofender mientras criticaba a Pedro Sánchez, ha quien ha acusado de “poner una mujer objeto de candidata” en la comunidad.