89 años de la muerte de Buenaventura Durruti

Exactamente treinta y nueve años antes que su gran enemigo, el general Franco, moría en la madrugada del 20 de noviembre de 1936 la última gran esperanza del anarquismo: Buenaventura Durruti. En la tarde del domingo 22 de noviembre, una gran masa de trabajadores (alrededor de medio millón) daba su último adiós a Durruti en Barcelona. El cortejo fúnebre, que atravesó varias calles de la ciudad (entre ellas, la Vía Layetana: Avenida de Buenaventura Durruti hasta el final de la guerra) con destino al Cementerio Nuevo, fue un impresionante espectác
Me quedo con esta frase:
"La revolución española está retrocediendo, pero no tiene la culpa el pueblo, que lucha con entusiasmo incomparable, sino sus dirigentes, que van a remolque de los acontecimientos, demostrando que han perdido la iniciativa revolucionaria y que están dispuestos a aceptar las situaciones más humillantes, como la que tuve que soportar yo mismo frente a Largo Caballero "
No la dijo él, pero creo que demuestra que salvo muy pocas excepciones, cuando entran en política, se les olvida de donde vienen, creo que a Durruti no se le olvidó nunca que él era del pueblo y trabajador.
Aunque eso sí, antes se llevaba esa etiqueta con orgullo. Cosas de haber hecho los deberes ideológicos a tiempo.
Por allí viene Durruti
sin carroza y sin dinero
saludando a todo el mundo
campesino y jornalero
por allí viene Durruti
con las tablas de la ley
pa’ que sepan los obreros
que no hay patria, dios ni rey.
Chicho Sánchez Ferlosio
Durruti fue mi héroe de la adolescencia. Ahora coincidimos en ser abstemios.
y las revoluciones no sirven para nada, por eso tu gozas de derechos conseguidos en arduas luchas en despachos de burgueses, verdad?
lo que hay que oir....
esto da una clara idea de la deriva de la izquierda moderna.