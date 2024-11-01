edición general
89 años de la muerte de Buenaventura Durruti

89 años de la muerte de Buenaventura Durruti

Exactamente treinta y nueve años antes que su gran enemigo, el general Franco, moría en la madrugada del 20 de noviembre de 1936 la última gran esperanza del anarquismo: Buenaventura Durruti. En la tarde del domingo 22 de noviembre, una gran masa de trabajadores (alrededor de medio millón) daba su último adiós a Durruti en Barcelona. El cortejo fúnebre, que atravesó varias calles de la ciudad (entre ellas, la Vía Layetana: Avenida de Buenaventura Durruti hasta el final de la guerra) con destino al Cementerio Nuevo, fue un impresionante espectác

ElRelojero
Me he leído el artículo, joder, que vida, si fuera americano la película se llevaría varios Oscars.

Me quedo con esta frase:

"La revolución española está retrocediendo, pero no tiene la culpa el pueblo, que lucha con entusiasmo incomparable, sino sus dirigentes, que van a remolque de los acontecimientos, demostrando que han perdido la iniciativa revolucionaria y que están dispuestos a aceptar las situaciones más humillantes, como la que tuve que soportar yo mismo frente a Largo Caballero "

No la dijo él, pero creo que demuestra que salvo muy pocas excepciones, cuando entran en política, se les olvida de donde vienen, creo que a Durruti no se le olvidó nunca que él era del pueblo y trabajador.
13
qwertyTarantino
100 años y no hemos cambiado tanto: seguimos siendo terroristas.
Aunque eso sí, antes se llevaba esa etiqueta con orgullo. Cosas de haber hecho los deberes ideológicos a tiempo.

www.youtube.com/watch?v=SxBWAbKQfSE
9
pazentrelosmundos
#6 ahora para algunos el PSOE es extrema izquierda xD xD xD

Salud compi ;)
3
tk7000
#16 Y para otros sinónimo de libertario es Milei o el que no tiene cejas. Salen ronchas cuando esa gente se autodenominan así. Durruti sí que era libertario.
4
pazentrelosmundos
#29 así es... Milei y los mongolos que le siguen no sabrían lo que es ser libertario aunque les fuera la vida en ello.
1
llorencs
#29 Esos son turbocapitalistas, y ya. Y si Durruti es libertario de verdad.
0
ombresaco
Una canción en esperanto dedicada a Durruti


tubaro.aperu.net/v/ytb_qFJzsr6ge0g/
8
autonomator
#1 dejo esto por aquí:
www.youtube.com/watch?v=C7cN0qV60zc
Por allí viene Durruti
sin carroza y sin dinero
saludando a todo el mundo
campesino y jornalero
por allí viene Durruti
con las tablas de la ley
pa’ que sepan los obreros
que no hay patria, dios ni rey.

Chicho Sánchez Ferlosio

SALUD Y LIBERTAD
38
kodiak
#3 Y yo dejo la versión rock del poema de Lucía Sánchez Saornil.

youtu.be/gUka3X2cYEA
6
kumo
Y ahora es un cocktel en la Taberna Garibaldi, para que no se diga que no se honra su memoria... :troll:
8
ingenierodepalillos
#2 Es una aberración que a quién criticó el consumo de alcohol por contrarrevolucionario le homenajeen con un cóctel.
13
encurtido
#2 #9 Durruti Dry Martini.

Durruti fue mi héroe de la adolescencia. Ahora coincidimos en ser abstemios.
2
Golan_Trevize
#15 ¿Qué te sucedió para cambiar tanto?
1
encurtido
#25 Creo que el anarquismo necesita una confianza y complicidad que nuestra antropología (este fue para mí el cambio) nos limita a poco más de un centenar de individuos (lo que se conoce como clan). Por eso lo veo inviable como forma de organización social en cuanto a que cooperamos conjuntos de miles o millones de individuos.
3
hexion
#9 Totalmente. Se mercantiliza con todo y con todos sin rubor ni vergüenza.
1
mauser_c96
#9 Ahí venía yo  media
1
avejamdro
Ni dios, Ni patria, Ni amo.
6
consuerte76
Grande Durruti.
5
Apotropeo
Si alguno no sabe la razón de su fama:

m.youtube.com/watch?v=gBQsS5w8wGo
4
El_usuario_no_existe
#8 Tiene más razón que un santo
0
mmlv
Libro muy recomendable para conocer la vida de Durruti:

www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/el-corto-verano-de-la-
2
nando58
una de las pocas cosas por las que me puedo sentir orgulloso del municipio en el que vivo, es que nació aquí, y hay una calle en su honor
2
Tarod
En plena guerra y caos en Madrid iba muy a lo loco y con poco sentido común en sus acciones.
1
A_S
A modo de curiosidad Durruti murió el mismo día que Primo de Rivera
1
elsnons
Personaje muy sobrevalorado en su día, innombrable durante el franquismo, al mechero que el viento vencía le llamaban Durruti y si, fue un mártir de unos ideales que no sirven para nada como casi todas las revoluciones.
3
este_no_es_eltraba
#18 "innombrable durante el franquismo," como que murió antes...

y las revoluciones no sirven para nada, por eso tu gozas de derechos conseguidos en arduas luchas en despachos de burgueses, verdad?

lo que hay que oir....
5
muerola
#18 tremenda sarta de bobadas que demuestra una profundísima ignorancia
3
elyari
#18 Ejemplo de cómo nos quieren, ignorantes y encima aplaudiendoles con las orejas
1
este_no_es_eltraba
Yo solo quiero decir, que Durruti hoy en día sería considerado un rojipardo para la izquierda capitalista de hoy en día. Al igual que lorca, salvador segui, Miguel hernández etc

esto da una clara idea de la deriva de la izquierda moderna.
0
muerola
#22 es posible
0
andresf
#22 Durruti desde luego, Lorca no se yo.... Pero igual lo serían Lenin o el mismísimo Marx, que dejó dicho aquello de que "La inmigración y el paro son los ejércitos de reserva del capitalismo" y no te digo nada de Rosa Luxemburgo o Federica Montseny, que eran anti feministas por considerar ese movimiento como reaccionario y burgués. Hay que resetear el ideario "de izquierda" porque desde que en mayo del 68 nos prepararon la primera revolución de colores y el objeto…   » ver todo el comentario
1
Jatetu
Un asesino y un loco.
9

