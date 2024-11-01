·
El 82% de los españoles no ahorra lo suficiente para su jubilación, según Nationale-Nederlanden
El análisis de la aseguradora evidencia no obstante que aunque el 66% de los encuestados mantiene una visión optimista sobre su jubilación
nationale-nederlanden
,
ahorro
,
crisis
actualidad
#2
cenutrios_unidos
Para eso estan las pensiones publicas. Las privadas son un puto timo.
#11
daniMate
*
La forma más eficiente de ahorrar para tu jubilación es cotizar y defender un sistema de pensiones público y digno.
La peor forma es meter el poco dinero que te sobra cada mes en un plan de inversiones privado, donde el gestor se va a comer todo el posible beneficio en comisiones y donde tú dinero va a ser usado sobre todo para engordar los fondos de gente importante, comprando después que los fondos importantes hayan comprado y haciendo así subir el valor de sus carteras, y seguir comprando…
» ver todo el comentario
#5
shinjikari
*
Imagínate que una gente que vende planes de pensiones no te diga que necesitas un plan de pensiones...
Irrelevante, pero no voy a votarla porque no le veo recorrido.
#1
Quillotro
Pues no hace falta ser Nationale-Netherlanden ni hacer un estudio para averiguar eso.
#10
Albarkas
Si lo raro es llegar a fin de mes sin pinchar, como para ahorrar para la jubilación.
#8
pitercio
Un buen plan de pensiones solía ser tener de 3 a 6 hijos, ahora el 0,75, un techo en propiedad o usufructo vitalicio, una prolongada inversión en vida sana y acceso a una dosis letal de sedantes hacen el apaño.
#4
tyrrelco
No te jode
#9
buronix
Ahorrar para la jubilacion dicen.
La mayoria de los Españoles no puede ahorrar para comprarse una casa.
#6
nopolar
A mi me intentaron vender un plan de pensiones a los 20 años. Entonces decidí informarme de como funcionaba el tema y me dí cuenta de que al día que tuviera ahorros los dedicaría a cualquier otra cosa.
#7
veratus_62d669b4227f8
Si,.es.increible como los españoles despues de pagarse un piso, un coche, colegios,.universidad y comer durante toda su vida van y con la fortuna que les queda, porque no nos engañemos aqui se cobran sueldazos , no se les pasa por la cabeza dedicarla a ahorrar para su jubilacion.....
#3
Esfingo
Con suerte ahorran para final de mes.
