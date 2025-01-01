edición general
79.100 personas se jubilarán en Navarra en la próxima década, pero solo 24.886 jóvenes entrarán al mercado laboral

Actualmente, en España hay 4.831.209 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Si se aplica la tasa de actividad del 37,8% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años, se puede estimar que solo 1.826.197 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años. Esta cifra contrasta con las 5.318.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo

#1 el_gran_reset
necesitamos ser clasistas y traer a españa inmigrantes para trabajar donde los españoles no quieren...
