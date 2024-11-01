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52 euros ya no dan para casi nada: un carnicero se desespera y denuncia que con eso "apenas se compran kilo y medio de morcillo, algo de picada y tres filetes"
El propietario de El Chuletón de Oro en Colmenar Viejo escenifica ante sus seguidores el brutal deterioro del poder adquisitivo en el mostrador cárnico.
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:
carne
,
alimenteción
,
crisis
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#1
Leon_Bocanegra
Es el mercado regulándose solo. No sufrais, seguro que cuando cambien las condiciones, los precios bajarán igual de rápido. Porque el mercado se regulará solo.
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#6
Mesto
#1
No, no es el mercado. Es la inflación.
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#15
kinnikuman
#6
¿Y qué es lo que provoca esa inflación? ¿No será el mercado regulándose solo, no?
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#13
Tarod
#1
Es que hay que comprar menos carne y mas fruta y legumbres!! 52€ dan para muchas naranjas, garbanzos y tomates!!!
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#17
DayOfTheTentacle
#13
uhmm tampoco te creas... un pimiento rojo ya vale un euro o más si es grande... y los tomates son cosa de ricos ya.
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#4
lonnegan
*
El Chuletón de Oro suena a sitio caro. Con 50 pavos voy a la carnicería del Mas Y Mas y compro bastante mas que eso. Ahora, si te compras 1kg de chuleltas de tenera de primera, 20 pavos no te los quita nadie. Pero es que la de segunda a mi me gusta mas.
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#5
Verdaderofalso
*
#4
si vas a la carnicería del barrio donde vivo que es de toda la vida con certificado de ternera asturiana o a la nueva que abrió hace unos años qué es de un chico marroquí, con 50€ te llevas un buen cargamento de carne
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K
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#8
Battlestar
#4
Chuletas de primera a 20 pavos el kilo? Donde?!
En el economy cash te cobran 30 el kilo si son de palo, 20 si te las ponen mezclada.
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#12
lonnegan
#8
En Asturias
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#2
Kantinero
Puede ser, yo conozco unos cuantos carniceros, todos ellos económicamente acomodados, igual podrían relajar un poco su margen de beneficios.
Cuento todo esto sin entrar en la noticia, no le voy a dar coba a esa bazofia de medio
1
K
22
#11
autonomator
*
El ticket (sale en su publicación)
morcillo 1,485kg 18,99 € 28,20 €
picada 0,81kg 17,99 € 14,57 €
cadera 0,45kg 21,99 € 9,90 €
Yo vivo en el sur de Madrid y compro a unos precios un poco más bajos.
La picada (mixta 60/40 eso si) la pago en torno a 10-12 € - El morcillo a 14,45€ (ayer compré) - Y la cadera a unos 18-20€
A veces compensa cambiar de pieza y tirar de babilla, falda o espaldilla. Según el sitio se puede pillar buen precio porque tiene menos salida.
Ojo, se acerca temporada de…
» ver todo el comentario
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#9
Kasterot
A ver por qué se cree este señor que han subido los huevos!!
Era la proteína más barata.
La gente ya come carne como artículo de lujo. Y el pescado lo ven en fotografía
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#7
nemesisreptante
Se les ha olvidado dar las gracias a Trump en el artículo
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#16
BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando capitalismo, monarquía y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.
Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa…
» ver todo el comentario
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#3
rbrn
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#10
Andreham
Mis huevos con 52 euros compras sólo eso.
Vamos a ver, que hemos comido MUY BIEN en barbacoas aquí en casa 10-12 personas y entre todos no caen más de 80€. Y eso incluye el pan, patatas para asar y bebidas. En carne no llegará a 60€.
Qué cojones, hasta comprar una vaca entera y ponerla a madurar 3 meses en cámara se te queda a 500 y pico euros creo que era. A lo mejor me tiro el moco porque lo hizo un colega pero vamos, por ahí andaría.
Hace tiempo que no me paso, pero en el Makro por ejemplo un buen tomahawk salía por 25€ o así. Caro, sí, pero también porque es un corte raro. En el mismo Makro, una bandeja de kilo y pico de chorizos rojos sale a 12-13€.
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#14
CharlesBrowson
Al final se l veganismo triunfará por tiesos...pero con verduras y fuitas envenenadas del vecino del sur, porque lo nuestro se va para los vikingos
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17
comentarios)
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En el economy cash te cobran 30 el kilo si son de palo, 20 si te las ponen mezclada.
Cuento todo esto sin entrar en la noticia, no le voy a dar coba a esa bazofia de medio
morcillo 1,485kg 18,99 € 28,20 €
picada 0,81kg 17,99 € 14,57 €
cadera 0,45kg 21,99 € 9,90 €
Yo vivo en el sur de Madrid y compro a unos precios un poco más bajos.
La picada (mixta 60/40 eso si) la pago en torno a 10-12 € - El morcillo a 14,45€ (ayer compré) - Y la cadera a unos 18-20€
A veces compensa cambiar de pieza y tirar de babilla, falda o espaldilla. Según el sitio se puede pillar buen precio porque tiene menos salida.
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Era la proteína más barata.
La gente ya come carne como artículo de lujo. Y el pescado lo ven en fotografía
Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese capitalismo y esa… » ver todo el comentario
Vamos a ver, que hemos comido MUY BIEN en barbacoas aquí en casa 10-12 personas y entre todos no caen más de 80€. Y eso incluye el pan, patatas para asar y bebidas. En carne no llegará a 60€.
Qué cojones, hasta comprar una vaca entera y ponerla a madurar 3 meses en cámara se te queda a 500 y pico euros creo que era. A lo mejor me tiro el moco porque lo hizo un colega pero vamos, por ahí andaría.
Hace tiempo que no me paso, pero en el Makro por ejemplo un buen tomahawk salía por 25€ o así. Caro, sí, pero también porque es un corte raro. En el mismo Makro, una bandeja de kilo y pico de chorizos rojos sale a 12-13€.