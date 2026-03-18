El 47% de los mataderos en Cataluña ya cumple normas halal, impulsado por el crecimiento de la población musulmana en España

El número de mataderos en España que aplican el sacrificio conforme a las normas islámicas —conocido como halal— sigue creciendo de forma sostenida, con un incremento especialmente acusado en Cataluña, donde ya casi la mitad de las instalaciones están adaptadas a estos preceptos religiosos, según informa La Razón. Según datos oficiales del Gobierno catalán, 56 de los 118 mataderos autorizados en la región cumplen con los requisitos halal, lo que supone cerca del 47% del total. Esta evolución refleja el impacto de los cambios demográficos y el