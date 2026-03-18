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El 47% de los mataderos en Cataluña ya cumple normas halal, impulsado por el crecimiento de la población musulmana en España

El 47% de los mataderos en Cataluña ya cumple normas halal, impulsado por el crecimiento de la población musulmana en España

El número de mataderos en España que aplican el sacrificio conforme a las normas islámicas —conocido como halal— sigue creciendo de forma sostenida, con un incremento especialmente acusado en Cataluña, donde ya casi la mitad de las instalaciones están adaptadas a estos preceptos religiosos, según informa La Razón. Según datos oficiales del Gobierno catalán, 56 de los 118 mataderos autorizados en la región cumplen con los requisitos halal, lo que supone cerca del 47% del total. Esta evolución refleja el impacto de los cambios demográficos y el

| etiquetas: mataderos , cataluña , halal , población , musulmana
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37 comentarios
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Comentarios destacados:        
#5 zappbranigam *
Osea que se regula para sacrificar animales sin dolor y ahora se les raja el cuello mirando la meca?

Fantástico, pasos hacia atrá en el progreso y la civilización.

Algunos aplaudirán.
14 K 154
#6 CosaCosa
#5 exacto. A que es precioso el globalismo?
1 K 16
chatgpton #21 chatgpton *
#7 #5 #6 En España y gran parte de la UE, la mayoría de los mataderos que certifican como Halal utilizan obligatoriamente según la reglamentación Europea un aturdimiento reversible (el habitual es total, los animales mueren en la descarga) , esto es una descarga eléctrica con aparatos específicos que si bien no mata deja al animal inconsciente durante todo el proceso.

Que bien estaría informarse antes de hablar eh?, pero claro, asi no se puede echar pestes contra minorías... menudo problemón para algunos es su dinámica habitual de "yo venia aqui pa esto"...

CC #8
4 K 39
#23 CosaCosa
#21 y la obligacion de contratar un musulman, que no musulamana, para realizar ese trabajo, como impscta en los principios de igualdad y de libertad de religion en ese trabajo?
1 K 14
chatgpton #28 chatgpton *
#23 Un matadero no tiene también Halal por ideología, sino por rentabilidad. Si el 47% de la industria en Cataluña se adapta, es porque hay un mercado local e internacional que lo exige. Miles de trabajadores conviven en el sector, la mayoría cristianos...el problema es que para un trabajo especifico se contrate a alguien con un perfil especifico..aja... como que la mayoría de las psicólogas de acompañamiento en el aborto sean mujeres..un escandalo¡¡¡
Que un puesto específico requiera una…   » ver todo el comentario
1 K 19
#31 CosaCosa *
#28 no puedes contratar discriminando por religion.

El resto son excusas que pones.

Y yo no nunca defiendo el libre mercado.
0 K 7
chatgpton #33 chatgpton
#31 Exacto, no puedes contratar discriminando por religión: por eso no puedes negarles contratar a musulmanes.

El resto son excusas que pones tu.

Y yo tampoco he defiendo ahora el libre mercado.
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chatgpton #30 chatgpton
#22 las regulaciones sanitarias se cumplen, go to #21
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chatgpton #37 chatgpton *
YSiguesLeyendo y #35 no. Informate en #21 , pero otro que viene a soltar paridas contra minorias sin informarse... lo tuyo
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cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 Yo aplaudo, no puede ser que las leyes estén por encima de la religión.
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#32 amusgada
#5 ¿alguna vvez viste como funciona un matadero? ¿viste las cintas transportadoras, viste los animales aterrados en la cinta, incluso pariendo, el olor que desprende?¿viste como de aturdidos están cuando les matan?

joer, prefiero que me degüellen rapidito y con una caricia y una plegaria que un matadero industrial
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#35 Piscardo_Morao
#5 Supongo que aplaudirán los mismos que van a ver como se tortura y asesina a un toro mientras gritan "olé" y aplauden.

¿Estás en contra de que se torture a toros o a favor?
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#36 Tecar
#5 No es personal, son negocios.
:troll:
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#25 rystan
#11 ... en vez del zapatazo del españolismo
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cenutrios_unidos #19 cenutrios_unidos
#15 Ni tampoco discriminar por sexo y mira las leyes que tenemos...
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pitercio #17 pitercio
Tengo curiosidad por si alguien a quien hayan el electrocutado y cortado el cuello puede contarnos qué opción le parece menos desagradable.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mientras no sea una imposición me parece bien.
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#2 T3rr0rz0n3 *
#1 Hombre, que para un trabajo como el de matadero te obliguen a ser musulmán me parece una barbaridad.

"que debe ser realizado por un musulmán adulto mediante un corte preciso mientras se recita una oración y el animal es orientado hacia La Meca, siguiendo los preceptos de la ley islámica."
5 K 47
strike5000 #9 strike5000
#2 Y nos quejábamos de que exigieran saber catalán o euskera...
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#11 T3rr0rz0n3
#9 Tampoco me parece bien, siendo el castellano el idioma común a todos los españoles, esa imposición es solo para meter un poco más la patita del nacionalismo,
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#13 T3rr0rz0n3
#12 Y en otro lado dirá algo contradictorio.
Y como los sunitas no tienen una autoridad religiosa central cada uno lo interpreta como mejor le convenga y luego así tienen el caos que tienen.
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#24 rystan
#2 Pero eso es automatizable.
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#7 argonitran
#1 Los animales sufren mas, es una atrocidad cometida en el nombre de una religión.
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Mesto #15 Mesto
#1 No te pueden negar un puesto de trabajo por tu sexo, ideología o religión.
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YSiguesLeyendo #34 YSiguesLeyendo
dónde esta PACMA y demás grupos animalistas condenando las prácticas Halal que conllevan un mayor sufrimiento en los animales?
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Si es lo que demanda el mercado ..
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Asimismov #14 Asimismov
¿Los 62 restantes siguen el rito kosher?
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Battlestar #20 Battlestar
Pero los cumplen de verdad o los cumplen como cumplen las normativas? :troll:
Porque yo puedo decir misa (o salat en este caso) y luego que lo haga. "Sí claro, hemos orientado la maquina hacia la meca" xD
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DrEvil #29 DrEvil
#20 No sé cuanto habrá de cierto, pero hace tiempo leí que lo de la etiqueta "halal" está regulado. Que se necesita pasar inspección periódica por uno de sus chamanes y que no lo hacen gratis. Vamos, que es otra forma de financiarse.
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karlos_ #10 karlos_ *
Me encanta la miniatura con un plato de jamón. Antes era el becario, ahora la AI

Edit: el articulo menciona cecina no jamon
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Es compatible?
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CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
:troll: :troll: :troll: :troll: no somos mas ridiculos porque no queremos xD xD xD
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Andreham #16 Andreham
No queríais respeto a la religión?

Pues toma dos tazas.
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DrEvil #26 DrEvil
#16 Exacto. No se debería fomentar las supersticiones de nadie.
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#22 rystan
Es más importante cumplir con los libros sagrados que las regulaciones sanitarias.
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