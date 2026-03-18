El 47% de los mataderos en Cataluña ya cumple normas halal, impulsado por el crecimiento de la población musulmana en España

El número de mataderos en España que aplican el sacrificio conforme a las normas islámicas —conocido como halal— sigue creciendo de forma sostenida, con un incremento especialmente acusado en Cataluña, donde ya casi la mitad de las instalaciones están adaptadas a estos preceptos religiosos, según informa La Razón. Según datos oficiales del Gobierno catalán, 56 de los 118 mataderos autorizados en la región cumplen con los requisitos halal, lo que supone cerca del 47% del total. Esta evolución refleja el impacto de los cambios demográficos y el
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Fantástico, pasos hacia atrá en el progreso y la civilización.
Algunos aplaudirán.
Que bien estaría informarse antes de hablar eh?, pero claro, asi no se puede echar pestes contra minorías... menudo problemón para algunos es su dinámica habitual de "yo venia aqui pa esto"...
CC #8
Que un puesto específico requiera una… » ver todo el comentario
El resto son excusas que pones.
Y yo no nunca defiendo el libre mercado.
El resto son excusas que pones tu.
Y yo tampoco he defiendo ahora el libre mercado.
joer, prefiero que me degüellen rapidito y con una caricia y una plegaria que un matadero industrial
¿Estás en contra de que se torture a toros o a favor?
"que debe ser realizado por un musulmán adulto mediante un corte preciso mientras se recita una oración y el animal es orientado hacia La Meca, siguiendo los preceptos de la ley islámica."
islamqa.info/es/answers/140208/lugares-donde-no-se-permite-rezar
Y como los sunitas no tienen una autoridad religiosa central cada uno lo interpreta como mejor le convenga y luego así tienen el caos que tienen.
Porque yo puedo decir misa (o salat en este caso) y luego que lo haga. "Sí claro, hemos orientado la maquina hacia la meca"
Edit: el articulo menciona cecina no jamon
Pues toma dos tazas.