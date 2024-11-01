31 de Desembre, la fiesta con setecientos años de antigüedad que irrita a la ultraderecha y divide a los mallorquines

La Festa de l’Estendard celebra la fecha en que las tropas de la Corona de Aragón traspasaron las murallas de Madina Mayurqa. Con más de setecientos años de antigüedad, según muchos historiadores, es la manifestación cívica más longeva de Europa: Ramon Muntaner ya habla de ella en sus crónicas, escritas a finales del siglo XIII. Sin embargo, en vez de erigirse como un atractivo turístico –como ocurriría en Italia, por ejemplo, con el Palio de Siena–, el 31 de Desembre –el nombre que recibe a nivel popular– no trasciende lo local.