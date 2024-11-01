edición general
31 de Desembre, la fiesta con setecientos años de antigüedad que irrita a la ultraderecha y divide a los mallorquines

31 de Desembre, la fiesta con setecientos años de antigüedad que irrita a la ultraderecha y divide a los mallorquines

La Festa de l’Estendard celebra la fecha en que las tropas de la Corona de Aragón traspasaron las murallas de Madina Mayurqa. Con más de setecientos años de antigüedad, según muchos historiadores, es la manifestación cívica más longeva de Europa: Ramon Muntaner ya habla de ella en sus crónicas, escritas a finales del siglo XIII. Sin embargo, en vez de erigirse como un atractivo turístico –como ocurriría en Italia, por ejemplo, con el Palio de Siena–, el 31 de Desembre –el nombre que recibe a nivel popular– no trasciende lo local.

Andreham
Los fascistas quieren cultura nacional y que no se olviden las tradiciones.

Excepto esa que no les gusta, esa otra que no les gusta, la otra que no les gusta, aquella que no les gusta...

#7 VFR
#1 fue un genocidio, hay quien los celebra

Andreham
#7 Como el dia de los santos inocentes y cualquier victoria de guerra.

Joder, hasta se celebra la muerte de Jesus y el ascenso de la virgen al cielo (muerte también).

Es más tirando de ese argumento, literalmente vivir en cualquier país no debería de celebrarse porque todos los países están construidos sobre cadáveres.

Verdaderofalso
La extrema derecha contra la cultura? Sería el primer caso

plutanasio
Aunque no se pueden releer episodios históricos desde la perspectiva actual, la mortandad que sufrió la población preexistente, musulmana, no puede ser motivo de celebración.

Men Dios! xD xD xD

Elbaronrojo
#2 Porque bien es sabido que los musulmanes repartían caramelos para conquistar ciudades.

#9 VFR
#8 Fue tan extrema que se tuvo que repoblar Mallorca

plutanasio
#8 He leído el artículo en diagonal y dice que ese día es el momento fundacional de su pueblo. O sea que si el ejército no hubiese entrado y hubiese echado a los moros ese momento fundacional nunca se habría dado por lo que es algo que deberían celebrar, vamos digo yo desde mi perspectiva francopantana xD xD

#11 VFR
#10 no se echó a los moros, se echo a los mallorquines y se repobló con catalanes. tipo gaza e israel pero con más violencia

Andreham
#8 A mi me enseñaron que los musulmanes llegaron, dijeron "nos pagáis impuestos o se los pagáis a los cayetanos visigodos?" y decidieron pagárselo a los moros.

Pero a lo mejor la historia está mal enseñada porque progre y woke y los musulmanes asesinaron a toda la población de España en un par de décadas y la repoblaron con sus 40 hijos que no trabajaban gracias a las paguitas.

Curiosamente en el caso contrario nunca se dice que se conquistaste a base de amor y justificaciones teológicas, sino ocho siglos con sus batallas y saqueos.

#12 VFR
#2 fue tal que hubo que repoblarla, no lo veo gracioso

ehizabai
A lo mismo andan en Navarra, hasta han conseguido que la mayoría desconozca la propia historia de Navarra y odien su lengua.

#13 drstrangelove
Que digo yo, que cada cual celebre las fiestas como le salga de por ahí abajo.

Que cansinez con polarizar cualquier chuminada. La gente se debe aburrir mucho.

CharlesBrowson
estos con lo de la ultraderecha con los ñiñiñi un dia les van a dar un ictus, aunque alguno ya habra sucedido en las cenas de noche buena :popcorn:

#3 AlexGuevara
Visca Mallorca, ara i sempre!


