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En 1993 Microsoft creó la Encarta para revolucionar el conocimiento. Veinte años después sería arrasada por un maremoto

En 1993 Microsoft creó la Encarta para revolucionar el conocimiento. Veinte años después sería arrasada por un maremoto

Tan popular se hizo, que su logo y el sonido de sus intros llegaron a ser dos marcas igual de identificables que las de Nokia o Windows. Si —como quien esto escribe— te tocó pasar por el colegio o el instituto entre la segunda mitad de los años 90 y la primera de los 2000, hablar de la Encarta no requiere grandes presentaciones.

| etiquetas: microsoft , enciclopedia encarta , software
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3 comentarios
8 1 0 K 99 tecnología
#1 marcotolo
demasiado exagerado como para compararlo con el reconocimiento del sonido de nokia,
de aquellas ya habia internet de manera generalizada aunque fuera en cibers
y no tenias que usar la encarta para informarte, de hecho la encarta carecia de mucho contenido
y tenia que completarse igualmente con bibliotecas, cibers o navegando
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TipejoGuti #3 TipejoGuti
#1 Las Espasa o la Larousse se las comían con patatas. No es ya el número de artículos que era mucho mayor, es que además estaban bien redactados y desarrollados. A la Encarta no dejaba de notársele que era un intento usamericano.
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#2 chavi
Y ahora las IA acabarán con la Wikipedia, y se acabará un logro que jamás podremos volver a lograr.

Ya se encargan.
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