En 1993 Microsoft creó la Encarta para revolucionar el conocimiento. Veinte años después sería arrasada por un maremoto

Tan popular se hizo, que su logo y el sonido de sus intros llegaron a ser dos marcas igual de identificables que las de Nokia o Windows. Si —como quien esto escribe— te tocó pasar por el colegio o el instituto entre la segunda mitad de los años 90 y la primera de los 2000, hablar de la Encarta no requiere grandes presentaciones.
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de aquellas ya habia internet de manera generalizada aunque fuera en cibers
y no tenias que usar la encarta para informarte, de hecho la encarta carecia de mucho contenido
y tenia que completarse igualmente con bibliotecas, cibers o navegando
Ya se encargan.