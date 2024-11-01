edición general
Los 141 riesgos del cambio climático en España: la pérdida de biodiversidad, la subida del mar y otras 15 problemáticas que son casi irreversibles

Un informe de la Oficina de Cambio Climático identifica las amenazas que el país afrontará en los próximos años. Impacto en servicios financieros, turismo y la cohesión social. "Turismo: los recursos naturales y las condiciones climáticas afectan al confort del visitante y los destinos. La pérdida de atractivo podría desencadenar efectos en múltiples sectores económicos."

NPCMeneaMePersigue
Lo que os llevo diciendo 1 año, que niegan el cambio climático para no molestar el chiringuito del turismo que genera pobreza, pues también muerte. Es literalmente criminal, menos mal que pronto a los podremos juzgar ante la ONU a abascal, Mazón, la alcaldesa de valencia todos por negarlo, al banquillo

Mientras a mover el contenido climático y bajamos precios de las casas y salvamos vidas. Todo cuadra
salchipapa77
#1 Tienes una pedrada bastante curiosa.
NPCMeneaMePersigue
#5 Claro, aquí estoy, dale tira la piedra contra la pantalla.

jajaj si pica es que está curando, gracias por confirmar
NPCMeneaMePersigue
#9 jajaja ahora la de negar lo que haces para desquiciarme jajaja muy básica esa jugada, no sé pidele algo a chatgpt o te va a sustituir pronto

"no te ataco" procede a votar positivo un comentario que llama a pedrearme ( #5) por querer salvar vidas jaja están desquiciados los genocidas
Pertinax
#10 Chapas, que eres un chapas.
NPCMeneaMePersigue
#12 jajaja después de escribir en todos mis meneos el chapas soy yo jajaja

Sigue sin funcionar esto de atribuirme lo que haces para desquiciarme eh, que tiene de perspicaz lo mismo que Rajoy
salchipapa77
#10 Un genocida que llama a apedrearte xD xD xD :shit: :shit:
NPCMeneaMePersigue
#5 @admin esto es strike
Pertinax
Hay dos o tres usuarios con los que es leer el titular y saber que se avecina paja mental "instructiva" en los comentarios.
NPCMeneaMePersigue
#3 Cuando tengo razón solo queda atacarme a mi, señalar la luna y mirar el dedo.
Pertinax
#8 Yo no te ataco. Tan solo opino. Vive tu vida. Paz y amor.
NPCMeneaMePersigue
"Turismo: los recursos naturales y las condiciones climáticas afectan al confort del visitante y los destinos. La pérdida de atractivo podría desencadenar efectos en múltiples sectores económicos."
azathothruna
La porra mas turbia que hay en el planeta es si el cambio climatico hara la tierra como hace 50 millones de años o como hace 250 millones de años.
Una diferencia abismal
NPCMeneaMePersigue
#4 nivel record de CO2 actualmente, nunca nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima al día, nunca hemos subido tanto de temperatura y tan rapido como hasta ahora, los eventos de extinciones masivas iban mucho más lentos, pero bueno no molestemos al turismo, salvemos la economia ante el meteorito que los sionistas y sus amigos de la secta epstein tienen que ganar dinero a costa de matar como en valencia cientos de personas  media
ewok
#4 ¿Y cómo están las apuestas?
ewok
Vaya, #4... le preguntaba a 6 que qué pasó a finales de 2010 (por curiosidad), pero me tiene ignorado. Ni soy negacionista del cambio climático ni recuerdo haber dicho nada para que me ignore... La paranoia es poderosa en él, por lo que se ve.
